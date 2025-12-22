Sjedili u školskoj klupi na Kosovu, zajedno srušili Partizan: Filmska priča heroja IMT-a protiv jesenjeg prvaka

Partizan je poražen u 20. kolu Superliga, a zanimljivo je to da su crno-bijele savladali drugovi iz istog razreda

Izvor: MN PRESS

Partizan nije uspio da nastavi niz pobjeda, pa je u četvrtoj utakmici upisao poraz. IMT je na domaćem terenu, u Loznici, bio bolji od crno-bijelih i slavio 1:0 u 20. kolu Superlige. Ono što je posebno zanimljivo jeste činjenica da je "Parni valjak" savladao tandem iz istog odjeljenja.

Partizan je u 55. minutu primio gol, a strijelac je bio Andrej Milovanović. Domaćin je do vođstva došao i zahvaljujući asistenciji Vasilija Novičića, pa je ovaj tandem poprilično uzdrmao jesenjeg prvaka. Nije rijetkost da mladi igrači, od po 17 godina, zablistaju na terenu, ali situacija u kojoj su Milovanović i Novčić došli do senzacije zaista je drugačije i vrijedna pomena.

1/3 Лепосавић је мала варошица на северу Косова и Метохије, неких 7-8 хиљада становника у урбаном делу. Данас је ФК ИМТ победио Партизан са 1:0. Асистенцију је уписао Василије Новичић, стрелац је био Андреј Милановић. Обојица млади момци, по 17 година. Зашто је Лепосавић битанpic.twitter.com/BCmaAoDWtP — СМ.Милутинац (@Stevan077)December 20, 2025

Tandem koji je Loznici donio veliko slavlje, zapravo je rodom iz Leposavića, grada na Kosovu i Metohiji. Još zanimljivije je to što je riječ o dječacima istog uzrasta i ne samo to, već iz iste škole i još interesantnije - iz istog razreda. Zanimljivu vijest podijelio je, upravo, razredni starješina dvojice momaka koji su srušili Partizan na svom terenu.

"Leposavić je mala varošica na Kosovu i Metohiji, sa sedam, osam hiljada stanovnika u urbanom dijelu. IMT je pobijedio Partizan 1:0, asistenciju je upisao Vasilije Novičić, strijelac je bio Andrej Milanović. Mladi momci, po 17 godina. Zašto je Leposavić bitan za ovu priču? Obojica su upravo iz Leposavića. Zvuči nevjerovatno i jeste nevjerovatno. Šta je još nevjerovatnije? Oni su školski drugari, bili su u istom odjeljenju. A ono zbog čega sam posebno srećan i ponosan je to da sam im baš ja bio odjeljenski starješina", napisao je ponosni nastavnik.

O talentu dvojice fudbalera već se govorilo. Novičić je bio želja i mnogih klubova iz Evrope koji i dalje pomno prate njegov rad u Loznici. Recimo iz Švedske su dolazili predstavnici Hamarbija i ocijenili su da je riječ o velikom srpskom talentu.

Nakon poraza Partizana trener gostujuće ekipe nije bio zadovoljan igrom svog tima. Nenad Stojaković je nakon meča rekao: "Prvo da se zahvalim velikom broju navijača, koji su i danas došli da nas podrže. Vidite kako je to lijepa stvar. Nažalost, nismo im vratili. IMT je pobijedio potpuno zasluženo i čestitam im, bili su gladniji od nas. Stalno kažem da je kontinuitet kvalitet. Ne može jedan dan 'ovako', drugog dana 'onako'. Moramo da radimo svakodnevno i da li je posljednja ili prva utakmica, potpuno je nevažno. Ostaje nam da radimo, da se spremamo i da budemo bolji."