logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sjedili u školskoj klupi na Kosovu, zajedno srušili Partizan: Filmska priča heroja IMT-a protiv jesenjeg prvaka

Sjedili u školskoj klupi na Kosovu, zajedno srušili Partizan: Filmska priča heroja IMT-a protiv jesenjeg prvaka

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Partizan je poražen u 20. kolu Superliga, a zanimljivo je to da su crno-bijele savladali drugovi iz istog razreda

Partizan srušili momci sa Kosova Izvor: MN PRESS

Partizan nije uspio da nastavi niz pobjeda, pa je u četvrtoj utakmici upisao poraz. IMT je na domaćem terenu, u Loznici, bio bolji od crno-bijelih i slavio 1:0 u 20. kolu Superlige. Ono što je posebno zanimljivo jeste činjenica da je "Parni valjak" savladao tandem iz istog odjeljenja.

Partizan je u 55. minutu primio gol, a strijelac je bio Andrej Milovanović. Domaćin je do vođstva došao i zahvaljujući asistenciji Vasilija Novičića, pa je ovaj tandem poprilično uzdrmao jesenjeg prvaka. Nije rijetkost da mladi igrači, od po 17 godina, zablistaju na terenu, ali situacija u kojoj su Milovanović i Novčić došli do senzacije zaista je drugačije i vrijedna pomena.

Tandem koji je Loznici donio veliko slavlje, zapravo je rodom iz Leposavića, grada na Kosovu i Metohiji. Još zanimljivije je to što je riječ o dječacima istog uzrasta i ne samo to, već iz iste škole i još interesantnije - iz istog razreda. Zanimljivu vijest podijelio je, upravo, razredni starješina dvojice momaka koji su srušili Partizan na svom terenu.

"Leposavić je mala varošica na Kosovu i Metohiji, sa sedam, osam hiljada stanovnika u urbanom dijelu. IMT je pobijedio Partizan 1:0, asistenciju je upisao Vasilije Novičić, strijelac je bio Andrej Milanović. Mladi momci, po 17 godina. Zašto je Leposavić bitan za ovu priču? Obojica su upravo iz Leposavića. Zvuči nevjerovatno i jeste nevjerovatno. Šta je još nevjerovatnije? Oni su školski drugari, bili su u istom odjeljenju. A ono zbog čega sam posebno srećan i ponosan je to da sam im baš ja bio odjeljenski starješina", napisao je ponosni nastavnik.

O talentu dvojice fudbalera već se govorilo. Novičić je bio želja i mnogih klubova iz Evrope koji i dalje pomno prate njegov rad u Loznici. Recimo iz Švedske su dolazili predstavnici Hamarbija i ocijenili su da je riječ o velikom srpskom talentu. 

Nakon poraza Partizana trener gostujuće ekipe nije bio zadovoljan igrom svog tima. Nenad Stojaković je nakon meča rekao: "Prvo da se zahvalim velikom broju navijača, koji su i danas došli da nas podrže. Vidite kako je to lijepa stvar. Nažalost, nismo im vratili. IMT je pobijedio potpuno zasluženo i čestitam im, bili su gladniji od nas. Stalno kažem da je kontinuitet kvalitet. Ne može jedan dan 'ovako', drugog dana 'onako'. Moramo da radimo svakodnevno i da li je posljednja ili prva utakmica, potpuno je nevažno. Ostaje nam da radimo, da se spremamo i da budemo bolji."

Možda će vas zanimati

Tagovi

IMT Superliga Srbije FK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC