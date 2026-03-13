Čima Moneke uzvratio kritičarima nakon pobjede protiv Fenera: "Misle da mi nije stalo, a ne shvataju kakav sam igrač"

Krilni centar Crvene zvezde Čima Moneke imao je zanimljivo izlaganje poslije pobjede nad Fenerbahčeom. Nije htio da ostane nijem na kritike koje dobija.

Čima Moneke je imao šta da kaže poslije pobede Crvene zvezde nad Fenerbahčeom u Evroligi. Sjajan je bio krilni centar crveno-bijelih, a nakon što je digao svoj tim na tabeli Evrolige imao je šta da kaže.

"Znamo ko smo i uvijek pričam da je sve do nas i do toga kako mi igramo. Uvijek pričam da je do nas i do toga kako igramo. Oni su bili najbolji tim cijele sezone. Možda je bilo mnogo pritiska, ali ovo je jako bitna utakmica. Još sedam utakmica je do kraja, jako bitna pobjeda".

"Ja sam igrač koji mijenja utakmice. sigurnan sam u to. Oni su sjajan tim, ali nemaju više Najdžela tu. Znao sam da ću imati dobar meč kao i prvi put. Ipak najbitniji je tim, najbitniji smo mi. Da ostanemo zajedno poslije minus devet na poluvremenu. Da pokažemo ko smo."

"Ne mislim. Mislim da je za neke ljude potrebno da se povučete, odete u penziju i odete sa scene da bi mogli da sagledaju šta su uradili. Znam da je mnogo stvari koje radim van terena kao moj podkast, moj jutjub kanal zbog kojih staromodni ljudi misle da nisam fokusiran na košarku i da mi nije stalo ali mislim da je to glup način gledanja na stvari. Znam da ću sa vremenom dobiti poštovanje koje zaslužujem. Znam ko sam u ovoj ligi i osim Saše ne vjerujem da je iko bolji od mene na mojoj poziciji", rekao je na kraju Čima Moneke.

