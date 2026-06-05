Novi selektor Srbije u vaterpolu razgovarao sa svojim prethodnikom i svjestan je kliko je delikatna situacija

Izvor: MN PRESS

Slavni srpski vaterpolista Vladimir Vujasinović (52) vraća se na mjesto uspjeha - u reprezentaciju Srbije kao selektor. U intervjuu za "Sport klub" priznao je da je prihvatio "na prvu".

"Da, i ja gledam na ovo kao krunu karijere. Poslije igranja za juniorsku, pa seniorsku reprezentaciju, pa trenerskog rada kao selektor juniorske reprezentacije, dugogodišnjeg pomoćnika Dejana Savića u A selekciji, došao je trenutak i za ovo iskustvo. Pihvatio sam posao bez razmišljanja, jer predstavljati srpski vaterpolo sa mjesta selektora je jedna od onih stvari u sportskom životu koje se ne odbijaju", rekao je legendarni Vujas za "Sport klub".

Situacija u vaterpolo reprezentaciji je veoma komplikovana. Novi predsjednik VSS Slobodan Soro je svojim izjavama relativizovao uspjeh na Evropskom prvenstvu i Olimpijskim igrama ("bili su više plod trenutne inspiracije nego kvaliteta"), poslije čega je selektor Uroš Stevanović podnio ostavku, a čak 11 igrača - mahom nosilaca - odbilo je da se ubuduće odaziva.

"Situacija je teška, ne i nepopravljiva"

Vidi opis "Odmah sam prihvatio, pričao sam sa Urošem Stevanovićem": Vujas preuzeo Srbiju i dobro zna koliko je teško Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Vujasinović je razgovarao sa Stevanovićem.

"Obavio sam razgovor sa Urošem Stevanovićem, njegovim sručnim štabom i svim igračima koji su činili tim na posljednjem Evropskom prvenstvu u Beogradu. Situacija koju sam zatekao je teška ali iskreno se nadam ne i nepopravljiva. Imamo pred nama malo više od dvije godine do glavnog cilja, a to su Olimpijske igre u Los Anđelesu i smatram da je to dovoljno vremena da se napravi atmosfera gdje će najbolji predstavljati našu reprezentaciju. Na trenutnu situaciju gledam kao na prepreku koju treba prevazići, problemi su tu da bi se rješavali."

Kao igrač, Vujasinović je bio jedan od najboljih koje je Srbija imala i osvajač 12 medalja na evropskim i svjetskim prvenstvima, kao i na olimpijskim igrama. Od toga su četiri bile zlatne.

Nakon kraja velike karijere, kao asistent Dejana Savića učestvovao je u takođe istorijskim uspjesima i pri osvajanju svjetskih, evropskih i olimpijskih zlata.

Na klupskom planu, vodio je Paritzan do titula prvaka Srbije i do polufinala Lige šampiona, poslije toga je vodio i Pro Reko, sa Novim Beogradom je igrao finale Lige šampiona, a sada ima čvrst ugovor sa grčkim klubom Vuljagmeni, sve do 2031. godine.

"Ostajem trener Vuljagmenija, gdje imam ugovor do 2031. Želim ovim putem da im se zahvalim što su mi izašli u susret, shvatili koliko je ovo bitno za mene i dali mi dozvolu da obavljam oba posla."