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Ko predstavlja Srbiju na Evropskom prvenstvu u atletici?

Ko predstavlja Srbiju na Evropskom prvenstvu u atletici?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Na Evropskom prvenstvu u atletici u Birmingemu nastupa 13 srpskih takmičara. Selektor Obradović nada se medaljama i uspjehu na takmičenju.

Na Evropskom prvenstvu u atletici nastupa 13 srpskih atletičara Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Evropsko prvenstvo u atletici održava se u Birmingemu od 10. do 16. avgusta, a lijepa vijest je da će Srbija imati čak 13 atletičara i nadamo se medaljama. Vršilac dužnosti selektora reprezentacije Srbije u atletici Željko Obradović ocijenio je da bi osvajanje dvije ili tri medalje predstavljalo veliki uspjeh.

"Nko im to nije poklonio, već su se izborili ili ispunjavanjem normi ili plasmanom među najbolje na rang-listi. Imamo i kvantitet i kvalitet...", rekao je Obradović i dodao da ne bi volio poimence da govori o tome od koga očekuje da bi mogao da se okiti odličjem oko vrata: "Ne bih nikoga opterećivao prognozom. Imamo već nekoliko njih koji su se na prvenstvima Evrope više puta peli na pobjedničko postolje."

Ko predstavlja Srbiju na EP u Birmingemu?

Srbija će imati četiri atletičara na Evropskom prvenstvu, odnosno čak devet atletičarki od kojih su najveća očekivanja naravno od Angeline Topić, Ivane Španović i Adriane Vilagoš.

Muškarci

  • 200 m: Darijo Bašić Palković
  • 400 m prepone: Mihajlo Katanić
  • skok udalj: Luka Bošković
  • bacanje kugle: Armin Sinančević

Žene

  • 400 m: Aleksandra Pešić
  • 100 m prepone: Milica Emini
  • hodanje na putu 21,097 km: Mina Stanković
  • skok udalj: Milica Gardašević
  • troskok: Ivana Španović, Aleksandrija Mitrović
  • skok uvis: Angelina Topić
  • bacanje koplja: Adriana Vilagoš, Marija Vučenović.

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Tagovi

Atletika Evropsko prvenstvo

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