Reprezentacija Srbije je pobijedila Dansku u nestvarnom meču na Evropskom prvenstvu

Izvor: Emmi Korhonen / AFP / Profimedia

Reprezentacija Srbije je napravila još jednu senzaciju na Evropskom prvenstvu! "Orlovi" su pobijedili Dansku i to ponovo preokretom, kao što smo to gledali u meču protiv Holandije! Utakmica je završena pobjedom srpskog tima od 3:2 (19:25, 21:25, 25:21, 25:23, 16:14). Važno je napomenuti i da je tim Srbije igrao u nešto slabijem sastavu, ali je i u takvim okolnostima pokazao motiv više i nanizao drugu pobjedu. Ovom pobjedom Srbija je sigurno zauzela treće mjesto u grupi C.

Gledali smo još jednu sjajnu utakmicu izabranika Georgea Krecua u kojoj su "orlovi" pokazali inat i uspjeli da nadoknade dva seta zaostatka! Vidjeli smo pravu dramu u petom setu, iako je najkraći donio najviše uspona i padova timovima. Srbija je imala prednost od tri poena, vodila je 10:7 i u momentima kad je trebalo da bude najsmirenija, nanizale su se greške. Danska je uspjela da pređe u vođstvo (11:10), pa je Krecu bio primoran da zatraži odmor za svoj tim. Nije moglo bez drame u nastavku, ali je Veljko Mašulović herojski servirao, a onda i poentirao za veliku pobjedu!

Posebno je dramatičan bio četvrti set u kojem se dugo vremena igralo poen za poen, Marko Ivović i Veljko Mašulović su vodili tim, ali je svaki igrač na terenu imao važan doprinos. Selektor Srbije tokom čitavog meča nije odustajao od toga da promijeni tim na terenu, pa se može reći da su "orlovi" oslabljeni - bez kapitena Nikole Jovovića, lidera Dražena Luburića i Aleksandra Nedeljkovića - junački izgurali pet setova u Finskoj.

Šta smo vidjeli u prva dva seta?

Vidi opis Ovakvu Srbiju smo čekali: Novi nestvaran preokret na Evropskom prvenstvu i infarkt završnica Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Emmi Korhonen / AFP / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Emmi Korhonen / AFP / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Emmi Korhonen / AFP / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Emmi Korhonen / AFP / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Emmi Korhonen / AFP / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Emmi Korhonen / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Emmi Korhonen / AFP / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Emmi Korhonen / AFP / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Očekivalo se da će Srbija na krilima nestvarnog preokreta protiv Holandije nastaviti takmičenje na Evropskom prvenstvu, ali prva dva seta navela su nas da posumnjamo. Danska je vrlo dobro otvorila prvi set i povela 9:4. Nastavila je u sjajnom ritmu i u mini-serijama uvećavala razliku. Činilo se da će razlika biti ogromna na kraju prvog seta, ali je Srbija serijom od 7:0 uspjela da se vrati u meč i stigne do 22:19, ali je zamajac bio kratkog daha.

Očekivalo se da će Srbija u drugom setu pružiti znatno bolju igru i tako je bilo do rezultata 13:11 za srpski tim. Međutim, Danska je brzo konsolidovala redove, a serija od 7:1 pomogla je rivalu da dođe do vođstva od 18:14. Iako se u nastavku igralo poen za poen, napravljena prednost bila je dovoljna da se i drugi set rutinski privede kraju, ali i ono najvažnije - da se obezbijedi plasman u dalju fazu takmičenja na Evropskom prvenstvu.

Danci prvi put u istoriji igraju osminu finala kontinentalnog takmičenja.