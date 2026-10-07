Hitan sastanak ABA lige i Evrolige: Oči u oči zbog važne teme

Klubovi ABA lige sastaju se sa izvršnim direktorom Evrolige kako bi razgovarali o budućnosti takmičenja i problemom sa sudijama.

Izvor: MN PRESS

Budućnost Evrolige i dalje nije poznata, iako je navodno ponuda NBA lige odbijena, situacija i dalje nije jasna. Ipak, budućnost elitnog takmičenja nije jedini problem koji muči Evroligu, pa osim pregovora sa NBA, na stolu je uskoro i razgovor sa ABA ligom.

Klubovi ABA lige, njih 20, sastaće se u četvrtak sa izvršnim direktorom Evrolige Ćusom Buenom, kako saznaje Meridian sport. Tema razgovora biće budućnost regionalnog takmičenja, s obzirom na to da je početak ABA lige bio odložen zbog problema sa sudijama.

Iako Evroliga već ima probleme u svom dvorištu, sastanak sa klubovima iz regiona je očigledno neminovan.

Kakav problem je imala ABA liga?

Prvo kolo ABA lige nije održano zbog novonastale situacije u kojoj su sudije tražile povećanje plata. Iako je povećanje arbitara ustanovljeno prije početka lige, sudije nisu bile zadovoljne jer njihovi prethodni zahtjevi nisu uslišeni.

Nakon što je održana skupština regionalnog takmičenja, Ostoja Mijailović je rekao: "ABA liga nije pred gašenjem. Zahtjevi sudija, koje smo dobili prvenstveno preko njihovog pravnog zastupnika gospodina Papka, podrazumijevali su povećanje ukupnih troškova za suđenje za narednu sezonu od približno 100 odsto. Takav zahtjev vlasnici Društva nisu mogli da prihvate."

Na kraju, predsjednik sudijske komisije Migel Anhel Perez je sastavio novu listu sudija, onih koji su se prijavili na otvoren konkurs ABA lige.

Koji klubovi su trenutno u ABA ligi?

Cedevita Olimpija

Igokea

Široki

Budućnost

FMP

Crvena zvezda

Krka

Borac Čačak

Slovan Bratislava

Cibona

Partizan

Bosna

Dubai

Zadar

Kluž

Beč

Studentski centar

Ilirija

Spartak

Mega

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