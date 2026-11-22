Crveno-plavi upisali ubjedljiv trijumf protiv Zrinjskog, Nebojša Grahovac upisao 19 odbrana!

Izvor: Promo/RK Borac m:tel

Rukometaši banjalučkog Borca savladali su Zrinjski rezultatom 40:33 i tako upisali četvrtu pobjedu u sezoni.

Do nje su došli zahvajujući dobroj igri u drugom poluvremenu u kojem su se raspucali Vlado Draganić i Milenko Rožić, koji su na kraju meč završili sa po osam golova, ali prije svega i Nebojši Grahovcu.

Razbranio se golman crveno-plavih i na kraju sa 19 odbrana možda bio i najzaslužniji za trijumf Banjalučana.

Igralo se gol za gol na samom startu, sve do devetog minuta kada je golom Luke Kneževića Borac otišao na dva gola prednost – 8:6.

Vratio je Zrinjski egal i 10:10 bilo je poslije drugog gola Rosića na utakmici, a onda je Šaravanja donio i preokret i Mikić je poslije vođstva Zrinjskog 11:10 tražio tajm aut.

Borac je uzvratio sa dva vezana gola, zahvaljujući i odbranama Grahovca. Imali su crveno-plavi ponovo dva razlike, nakon što je pogodio Nikšra Trivunović bilo je 16:14, ali je onda uslijedila serija 5:1 gostiju.

Ipak razbranio se Grahovac na golu Borca, a raspuvali Rožić i Trivunović, ali je Zrinjski uspio u posljednjim sekundama prvog dijela sa igračem više da golom Ljubića izjednači na 21:21 i to je bio rezultat nakon prvog poluvremena.

Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Drugo poluvrijeme golom za 22:21 otvorio Zlatko Ševo, a onda serija domaćih 3:0 kojom se Borac odvojio. U dva navrata imao je Borac tri gola razlike i prilike da poveća tu prednost, a na četiri razlike otišao je konačno nakon realizovanog sedmerca Draganića – 30:26.

Iskoristili su gosti igrača više i smanjili na dva gola pred posljednjih deset minuta, ali Draganić je vratio na pls tri – 35:32.

Nije Draganić tu stao, njegovim sedmim golom Borac je poveo 36:32 protiv Zrinjskog koji je imao igrača manje jer je Dedić zadržavao loptu poslije dosuđenog faula u napadu pa je morao napolje na dva minuta.

Šansu Mostaraca da se vrate na dva gola zaostatka zaustavio je Grahovac svojom 15. odbranom, a potom je Trivunović svojim sedmim golom povisio na 37:33 pet minuta prije kraja utakmice.

Bio je to prelomni trenutak utakmice, Borac je preko Draganića i Kneževića otišao na 39:33, ali ne bi to bilo tako ubjedljivo da Grahovac nije nastavio sa sjajnim odbranama.

Posljednje dvije minute crveno-plavi su odigrali sa igračem manje zbog isključenja Nježića, a u tom finišu utakmice priliku je dobio Nikša Petrović koji se vratio na parket poslije višemjesečne pauze zbog povrede koljena i dobio aplauze u Boriku.

Šlag na kraju stavili su Rožić svojim osmim golom za konačnih 40:33 i Grahovac svojom 19. odbranom na ovoj utakmici!