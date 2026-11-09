Arhanđel Mihailo preko cijele tribine: Dok ga Srbi slave kao krsnu slavu, ovako to rade na Kipru

Vojvoda nebeske vojske Arhanđel Mihailo našao se na koreografiji navijača APOEL-a iz Nikozije tokom proslave 100 godina kluba.

Izvor: Youtube/pravoslavlje_vera_vecna

APOEL iz Nikozije slavio je 100 godina postojanja na svom terenu na meču sa Arisom iz Limasola, a na tom meču navijači domaćeg kluba oduševili su fudbalsku Evropu. Proslavili su stoti rođendan kluba bakljadama, pjesmama, sa nekoliko koreografija, ali jedna je bila posebna.

Pred meč na kome su pobedili 3:1 (2:1) golovima Markinjoša, Karilja i Bakasetasa, a uz Miloša Degeneka na klupi i Filipa Đuričića na terenu postavljena je preko cele tribine koreografija sa arhanđelom Mihailom.

Na dan kada pravoslavni vernici proslavljaju dan Arhanđela Mihaila, a brojne porodice u Srbiji ga proslavljaju kao krsnu slavu, njegov lik podignut je na tribini. Pogledajte ovaj prizor:

On the club’s 100th anniversary, supporters of APOEL Nicosia unveil a banner honouring Archangel Michael, the Commander of the Heavenly Hosts, on his feast day, November 8 ☦️ https://t.co/ymhYWSi9J2 — Orthodox Christian (@orthodox_33ad)November 8, 2026

Ispod slike Svetog Arhanegela Mihaila nebeskog ratnika i zaštitnika pisalo je: "Svete boje otadžbine, predvodnik borbi – 8. novembar."

Ovo nije bila jedina koreografija, pošto je u jednom trnutku cijeli stadion bio u plavo žutim bojama kluba, na jednoj tribini je pisao broj 100, na suprotnoj je stajao natpis "godina", a na jednoj je stajao veliki grb APOEL-a.

Today, supporters of APOEL Nicosia from Cyprus displayed a banner honouring Archangel Michael, the Commander of the Heavenly Hosts, whose feast day is celebrated every year on November 8 in the Orthodox Church.A beautiful display of faith and Orthodox tradition! ☦️ https://t.co/ans8fzIdKu — Orthodox Christian (@orthodox_33ad)November 8, 2026

Velika veza Srbije i Apoela

Ne samo da su mnogo puta srpski klubovi igrali sa Hapoelom već su srpski treneri i fudbaleri ostavili dubok trag. APOEL su vodili Ivan Jovanović i Vladan Milojević, Svetozar Šapurić i Slobodan Vučeković ali i Grk Panos Marković za koga neki tvrde da je srpskog porijekla, a neki da je samo promijenio prezime kako bi "zvučalo jugoslovenski". Od srpskih fudbalera tamo su igrali Dragiša Binić, Siniša Gogić, Saša Jovanović, Vesko Mihajlović, Nenad Mirosavljević...

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