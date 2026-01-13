Degenek napustio srpski fudbal: Bivši igrač Zvezde potpisao za osmi klub u karijeri

Miloš Degenek napustio je ekipu TSC-a i karijeru će nastavii u kiparskom Apoelu.

Miloš Degenek (31) napustio je srpski fudbal i otišao iz TSC-a. Iskusni defanzivac karijeru će da nastavi na Kipru, pošto je potpisao za tamošnji klub Apoel. To će mu biti naredna stanica u karijeri.

"Naš novi igrač sa brojem pet", stoji u objavi kiparskog kluba. Nije saopšteno kako je došlo do transfera, odnosno da li će TSC da dobije obeštećenje ili je postojao dogovor između njega i kluba, pa odlazi kao slobodan igrač.

Degeneku će ovo biti osmi klub u karijeri. Krenuo je iz drugog tima Štutgarta, pa je igrao za Minhen 1860, Jokohamu, Crvenu zvezdu u tri navrata, Al Hilal, Kolumbus, TSC i sada je u Apoelu.