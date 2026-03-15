Luka Jović dao još dva gola u Grčkoj: Nije bilo dovoljno da zadrži AEK na vrhu

Luka Jović nastavio golgetersku seriju u Grčkoj. Njegov AEK pao sa vrha, a on se primakao čelu liste strijelaca na kojoj je Ajub El Kabi.

Srpski napadač Luka Jović dao je dva gola u remiju svog AEK-a protiv Atromitosa (2:2), ali nije uspio da donese pobjedu koja bi zadržala ekipu Marka Nikolića na vrhu tabele grčkog prvenstva. Sada su Atinjani izjednačeni na vrhu sa PAOK-om i Olimpijakosom i svi imaju po 57 bodova poslije 25 odigranih kola.

Kao što će se do kraja voditi borba za titulu, tako će izvjesno i Luka Jović do poslednjeg trenutka trčati trku za najboljeg strijelca lige zajedno sa vodećim Ajubom El Kabijem (32), napadačem Olimpijakosa. U ovom trenutku, vrh liste strijelaca grčkog prvenstva izgleda ovako

Ajub El Kabi (Olimpijakos) - 17 golova Luka Jović (AEK) - 15 Mehdi Taremi (Olimpijakos) - 15 Fabricio Pedrozo (Levadijakos) - 10 Alen Ožbolt (Levadijakos) - 9 Edi Salsedo (OFI Krit) - 9...

Od dolaska u AEK prošlog ljeta, Luka Jović dao je ukupno 19 golova i potpuno je oživio golgeterski instinkt pod vođstvom Marka Nikolića. Zajedno ostvaruju i uspjeh u Evropi, u kojoj je tim srpskog stručnjaka na pragu plasmana u četvrtfinale Konferencijske lige.

