Luka Jović dao još dva gola u Grčkoj: Nije bilo dovoljno da zadrži AEK na vrhu

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Luka Jović nastavio golgetersku seriju u Grčkoj. Njegov AEK pao sa vrha, a on se primakao čelu liste strijelaca na kojoj je Ajub El Kabi.

Luka Jović dao dva gola za AEK Izvor: EPA/ERDEM SAHIN

Srpski napadač Luka Jović dao je dva gola u remiju svog AEK-a protiv Atromitosa (2:2), ali nije uspio da donese pobjedu koja bi zadržala ekipu Marka Nikolića na vrhu tabele grčkog prvenstva. Sada su Atinjani izjednačeni na vrhu sa PAOK-om i Olimpijakosom i svi imaju po 57 bodova poslije 25 odigranih kola.

Kao što će se do kraja voditi borba za titulu, tako će izvjesno i Luka Jović do poslednjeg trenutka trčati trku za najboljeg strijelca lige zajedno sa vodećim Ajubom El Kabijem (32), napadačem Olimpijakosa. U ovom trenutku, vrh liste strijelaca grčkog prvenstva izgleda ovako

  1. Ajub El Kabi (Olimpijakos) - 17 golova
  2. Luka Jović (AEK) - 15 
  3. Mehdi Taremi (Olimpijakos) - 15
  4. Fabricio Pedrozo (Levadijakos) - 10
  5. Alen Ožbolt (Levadijakos) - 9
  6. Edi Salsedo (OFI Krit) - 9...

Od dolaska u AEK prošlog ljeta, Luka Jović dao je ukupno 19 golova i potpuno je oživio golgeterski instinkt pod vođstvom Marka Nikolića. Zajedno ostvaruju i uspjeh u Evropi, u kojoj je tim srpskog stručnjaka na pragu plasmana u četvrtfinale Konferencijske lige.

