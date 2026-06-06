logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezda već dovela šestoricu za 12.000.000: U junu se isprsila za Ligu šampiona i nije kraj

Zvezda već dovela šestoricu za 12.000.000: U junu se isprsila za Ligu šampiona i nije kraj

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Sa šest pojačanja za 12 miliona evra, Crvena zvezda se sprema za izazove u Ligi šampiona i jača svoj tim.

Pojačanja Crvene zvezde za Ligu šampiona Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda je osvojila šestu uzastopnu "duplu krunu" i time je nastavila dominaciju na domaćoj sceni, a ono što navijače već godinama daleko više zanima je Evropa. I ove sezone će Crvena zvezda pokušati da uđe u grupnu fazu Lige šampiona i kreće već od drugog kola kvalifikacija i biće povlašćena do kraja.

U teoriji, djeluje da je pred njom nešto lakši put, da bi mogla da dobije lakše rivale nego što je to bilo prethodnih godina, ali da bi računala na prolaz - svakako zna da dobro mora da se pojača tokom ljeta. I zato su u Zvezdi odmah "zagrizli" to da riješe.

Odmah riješene pozajmice

Crvena zvezda je zimus pozajmila Strahinju Erakovića iz Zenita i Džeja Enema iz OFK Beograda i nije dugo trebalo da odluči da li će ih otkupiti. Eraković je bio standardan u zadnjoj liniji Zvezde kod Dejana Stankovića, pokazao je zrelost koja mu je nedostajala prije odlaska u Rusiju, tako da je odlučeno da se potrošli 3,5 miliona evra za otkup polovine njegovog ugovora.

Što se tiče Enema, dijelio je minutažu sa Arnautovićem i Duarteom i pokazao u više navrata da je pravi moderni napadač, da i te kako podsjeća na Šerifa Endiajea koga su navijači obožavali. Zato je Zvezda požurila da ga otkupi od OFK Beograda za 2 miliona evra i nema sumnje da će predvoditi njen napad u kvalifikacijama za Ligu šampiona, posebno ako se zna da je Duarte sada pred odlaskom, dok je Arnautović sa Austrijom na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: MN PRESS

Kupljena još tri stranca

Pored njih, Crvena zvezda je ugovorila transfere još trojice igrača. U pitanju su Muhamed Abu Fani koji stiže iz Ferencvaroša, zatim Loizos Loizu iz Hapoel Tel Aviva, odnosno Kristijan Balov koji nastupa za Slaviju iz Sofije.

Za Abu Fanija, igrača koga je Dejan Stanković želio iz dana u Ferencvarošu, plaćeno je svega milion evra, odnosno može da poraste za još 300 hiljada evra u odnosu na bonuse. Očekuje se da će Izraelac koji nastupa na mjestu centralnog veznog zarađivati 750 hiljada evra po sezoni.

Loizu, fudbaler koji nastupa po krilu, biće plaćen 3.000.000 evra, odnosno koliko i iznosi njegova klauzula. Čeka ga plata od 800 hiljada evra po sezoni i već je napustio pripreme reprezentacije kako bi obavio ljekarske preglede za dolazak na "Marakanu".

Što se tiče mladog bugarskog reprezentativca Kristijana Balova, njegov transfer trebalo bi da bude vrijedan oko 2,5 miliona evra, s tim da se čekaju još detalji oko bonusa. Najvjerovatnije je da će Slavija uspjeti da obezbijedi procente od iduće prodaje za ovog talentovanog igrača koji takođe igra na krilu.

Muhamed Čam Saračević samo što nije

Uskoro se očekuje i potvrda dolaska Muhameda Čama Saračevića, reprezentativca Austrije koga je preporučio Arnautović. Što se tiče njega, dolazi na pozajmicu iz Trabzona i ako na "Marakani" budu zadovoljni moći će da ga otkupe za tri miliona evra, što recimo nije htjela da iskoristi Slavija iz Praga u kojoj je do skoro bio na pozajmici.

Najbolje se snalazi kao ofanzivni vezni fudbaler, ali može da igra i na obje krilne pozicije. Svojevremeno je bio reprezentativac Austrije do 19 i 21 godine, a za seniorski tim je upisao pet nastupa. Neće biti dio tima koji ide na Mundijal.

A tek je jun i Zvezda čuva "bombe" za kraj prelaznog roka...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal FK Crvena zvezda transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC