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Zvezda dovodi pojačanje od 2,5 miliona evra: Našla je nasljednika Aleksandru Kataiju

Zvezda dovodi pojačanje od 2,5 miliona evra: Našla je nasljednika Aleksandru Kataiju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda blizu je dovođenja Kristijana Balova i za njega će da izdvoji 2,5 miliona evra

Kristijan Balov dolazi u Crvenu zvezdu Izvor: Printscreen/YouTube/Underrated players

Crvena zvezda blizu je dovođenja novog pojačanja. Poslije Mohameda Abu Fanija na Marakanu bi trebalo da stigne i Kristijan Balov (19). Krilni fudbaler iz Bugarske blizu je dolaska u tim Dejana Stankovića i obeštećenje za njega iznosi 2,5 miliona evra.

On stiže iz Slavije iz Sofije i pored cifre od 2,5 miliona evra bugarski klub dobiće i procente od dalje prodaje. Kristijan je jedan do najtalentovanijih bugarskih fudbalera i 26. jula će proslaviti 20. rođendan.

Krsitijan Balov
Izvor: YouTube/Underrated players

Igra na poziciji lijevog krila i u Zvezdi ga očigledno vide kao jednog od nasljednika Aleksandra Kataija. Na 33 meča u svim takmičenjima je dao šest golova i upisao sedam asistencija. Nedavno je zabilježio i prvi nastup u dresu seniorske reprezentacije Bugarske.

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FK Crvena zvezda

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