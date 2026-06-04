Zvezda "otima" Vojvodini kapitena: Kreće borba za kapitalca od 3 miliona evra

Crvena zvezda i Vojvodina zagrizli su za Dejana Zukića, bivšeg kapitena "lala".

Izvor: Thomas Pichler / AFP / Profimedia

Dejan Zukić spominjao se ovog ljeta kao potencijalno pojačanje Vojvodine za Evropu, međutim sada se pojavila informacija da je Crvena zvezda takođe zainteresovana za povremenog srpskog reprezentativca.

Kako piše "Sportski žurnal", Dejan Zukić sada skreće ka Ljutice Bogdana, kao što su to radili Aleksandar Katai i Mirko Ivanić, bivši igrači Vojvodine koji su poslije odlaska u inostranstvo došli u Crvenu zvezdu, a koji su u Beogradu ostavili dubok trag u posljednjih nekoliko godina.

"Novosađani su Zukića projektovali kao igrača koji bi mogao da im sljedeću sezonu učini uspješnijom, prije svega na evropskoj sceni. Lale žele da se prvi put plasiraju u grupnu, odnosno ligašku fazu Lige Evrope ili Lige konferencije i svog bivšeg vezistu označili su kao važan činilac tog projekta. S druge strane, i beogradski crveno-bijeli smatraju da bi se Zukić odlično uklopio u tim sa Marakane i doprineo odbrani duple krune i ulasku u Ligu šampiona", navodi se u tekstu.

Dejan Zukić inače ima ugovor na još samo godinu dana i zbog toga bi Volfsberger, za koji nastupa prethodne dvije godine, mogao da ga proda, a procjenjuje se da će tražiti oko tri miliona evra za njega.

Izvor: MN PRESS

Momak iz Bačkog Jarka - baš kao i Mirko Ivanić - važio je za jednog od najtalentovanijih u Vojvodini od kada se pojavio u njenom prvom timu 2019. godine. Bio je kapiten kluba i nastupio je na oko 200 utakmica uz učinak od 33 gola i 18 asistencija. Igra kao centralni ili ofanzivni vezni, ali može da odgovori i na krilu.

U dresu Volfsbergera, koji ga je prije dvije godine platio 900 hiljada evra, glavni je igrač. Prošle sezone imao je učinak od 10 golova i 12 asistencija na 39 nastupa.

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