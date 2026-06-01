Marko Arnautović se oprašta od dresa Austrije poslije Mundijala: "Ozbiljno, to je to, priča je završena"

Napadač Crvene zvezde i najbolji strelac u istoriji Austrije Marko Arnautović završava reprezentativnu karijeru na Mundijalu 2026.
Napadač Austrije Marko Arnautović imao je priliku da sa svojom reprezentacijom učestvuje na Evropskim prvenstvima, ali je tokom duge karijere sanjao i ono najveće takmičenje. Ispuniće mu se želja jer će Austrija igrati na Mundijalu 2026 u SAD, Kanadi i Meksiku, a nakon tog takmičenja napadač Crvene zvezde će staviti tačku na reprezentativnu karijeru.
Isticao je to više puta u prethodnom periodu, pa ponovio prilikom posljednjeg obraćanja Austrijanaca prije odlaska na Svjetsko prvenstvo. Još samo nekoliko mečeva u dresu reprezentacije i velika karijera Marka Arnautovića u dresu Austrije će biti završena.
"Postigao sam sve što sam mogao sa reprezentacijom i mislim da je pravi trenutak da se ode kada je najljepše. Igrao sam na tri Evropska prvenstva, ali karijeru želim da završim na Mundijalu", rekao je Arnautović i dodao: "Možda bih mogao da pustim momke da se pomuče u kvalifikacijama, pa da onda uđem kao pojačanje za završni turnir. Ali ne, ozbiljno, to je to. Priča je završena. Zaista sam odlučio i nema više povratka".
Marko Arnautović je rekorder Austrije po broju nastupa i po broju golova u nacionalnom timu. Do sada je odigrao 132 utakmice, čak 20 više od Davida Alabe, a na njima je postigao 47 golova, tri više od legendarnog Tonija Polstera. Na velikom turniru koji će mu biti oproštajni od reprezentativnog dresa imaće priliku da dodatno popravi brojke.
Austrija će u sklopu priprema za Mundijal 2026 odigrati pripremne utakmice protiv Tunisa i Gvatemale, a zatim će u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva igrati protiv Jordana, Argentine i Alžir. Čini se da Austrija ima veoma dobre šanse da se izbori za plasman u nokaut fazu takmičenja, što bi bio veliki uspjeh i za Arnautovića.
