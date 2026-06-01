"Teže je protiv momka kojeg mnogo poštujem": Žoao Fonseka izjavom o Novaku zapalio Rolan Garos

Nakon pobleda protiv Novaka Đokovića i Kaspera Ruda, Žoao Fonseka poredio te dvije borbe na Rolan Garosu.

Talentovani brazilski teniser Žoao Fonseka eliminisao je na ovogodišnjem Rolan Garosu najboljeg svih vremena, a nakon Novaka Đokovića pobijedio je i norveškog igrača Kaspera Ruda. Kontroverzan meč biće tema svjetskih medija i narednih dana, a ulje na vatru mogla bi da dolije i izjava Brazilca koji je istakao da mu je protiv Novaka bilo teže!

Kada su ga pitali da uporedi mečeve protiv Đokovića i Ruda, Fonseka nije bio direktan, ali može da se nasluti šta je mislio. Pričao je kako ima ogromno poštovanje prema Novaku Đokoviću i da zbog toga nije na pravi način počeo meč, što je i moglo da se vidi po udarcima koje je igrao.

"Мečevi protiv Kaspera Ruda i Novaka Đokovića su bili drugačiji. Protiv Đokovića je bilo psihički teže. Mislim, bilo je teško na početku. Uslovi su bili drugačiji, mnogo vruće, i da, protiv momka koga mnogo poštujem. Tako da sam počeo da igram sa velikim poštovanjem. To ne znači da ne poštujem Kaspera. Samo sam se osjećao samouvjerenije u današnjem meču i agresivnije, išao sam na udarce i mnogo brže sam pokušavao da kontrolišem poene. Bilo je više kao borba ko je agresivniji na početku, ko je više osvajao poene", rekao je Žoao Fonseka nakon meča.

Nakon što je analizirao svoje mečeve, Žoao Fonseka se osvrnuo i na učinak mladih tenisera koji koriste to što nema igrača iz samog svetskog vrha. Nekoliko neočekivanih rezultata u uvodnoj fazi turnira otvorili su prostor sljedećog generaciji tenisera da stigne do grend slem titule.

"Da, mislim da sam na početku vršio veliki pritisak na njega, i posebno u važnim poenima sam igrao zaista dobro. Ali, da, mislim da su mečevi bili drugačiji. Danas sam igrao malo čvršće tokom cijelog meča", rekao je Fonseka i dodao:

"Sjajno je imati nove generacije. Nova generacija tenisera se dobro snalazi. Ne samo Hodar, Menšik i ja, već i Lirner, Mikelsen. Tu je i Landalus. Igra li sutra? Oh, izgubio je. Ali je bio zaista dobar. Imamo novu generaciju koja igra zaista dobar tenis. Dobro je što su tu, što me guraju naprijed, što vode neke sjajne bitke".

