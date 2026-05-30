Kakav gest Novaka Đokovića: Ovako to radi najveći svih vremena

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković se oglasio poslije eliminacije u trećem kolu Rolan Garosa.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković oglasio se na društvenim mrežama posle poraza od Žoaa Fonseke u trećem kolu Rolan Garosa.

Srpski as je još jednom pokazao veličinu, pošto se direktno obratio rivalu i čestitao mu na velikom uspjehu. Ove riječi će sigurno značiti mladom Fonseki.

"Epska bitka. Teško izvojevana pobjeda koju zaslužuješ. Srećno do kraja turnira i nevjerovatne karijere koja je pred tobom. Što se tiče Pariza… velika ljubav za vas", napisao je Đoković na društvenim mrežama, a ubrzo je stigao odgovor Brazilca:

"Hvala ti, legendo. Čast je i privilegija dijeliti teren sa tobom".

Đoković nahvalio Fonseku

Još na konferenciji za medije, Đoković je odao priznanje mladoj teniskoj nadi na sjajnoj borbi i istorijskom plasmanu u četvrto kola grend slema.

"Sjajan meč, teško je izgubiti ovo poslije 0:2 u setovima. Velike pohvale za Fonseku, bio je bolji igrač u bitnijim momentima, bio je u petom setu sjajan, pronalazio je nevjerovatne udarce. Za mene nije problem da igram protiv igrača na tom nivou. Ne mislim da sam mnogo griješio, samo je on bio bolji", rekao je Đoković.

Posebno je govorio o njegovim mogućnostima. "Ima potencijal. Stvari moraju da se slože, profesionalan je, ono što mogu da vidim, to su preduslovi za uspjeh. Ima moć, brazilska nacija stoji iza njega, bodri ga, može da bude sljedeći veliki igrač, može da diže velike trofeje, volio bih to da vidim."

