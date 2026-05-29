Prve riječi Novaka Đokovića posle poraza u Parizu: Jedan odgovor posebno zabrinuo navijače

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković je završio takmičenje na Rolan Garosu i potom se obratio medijima kako bi ukratko sumirao utiske iz Pariza.

Novak Đoković nakon ispadanja sa Rolan Garosa Izvor: Printscreen/X/Eurosport es

Srpski teniser Novak Đoković završio je takmičenje na Rolan Garosu pošto je u trećem kolu poražen od Žoaa Fonseke. Srpski teniser je posle izgubljenog meča govorio za medije i tom prilikom otkrio kako se oseća, ali nije mogao da da ni preciznu informaciju o tome hoće li sljedeće godine biti na velikom turniru. Kratko je poručio: "Ne znam".

"Sjajan meč, teško je izgubiti ovo poslije 0:2 u setovima. Velike pohvale za Fonseku, bio je bolji igrač u bitnijim momentima, bio je u petom setu sjajan, pronalazio je nevjerovatne udarce. Za mene nije problem da igram protiv igrača na tom nivou. Ne mislim da sam mnogo griješio, samo je on bio bolji", rekao je Đoković.

Novaka nismo često gledali u 2026. godini. U Australiji je stigao do finala, vrlo brzo je završio takmičenje u Indijan Velsu, a onda je otkazao dolazak u Majami. U Rimu je odigrao svega jedan meč, u Parizu tri, a kada sumira utiske, ovako izgleda njegova sezona:

"Čini mi se da sam igrao svaki turnir u posljednja tri mjeseca! Igrao sam dobar tenis ako uzmemo u obzir da sam povrijeđen, došao sam direktno na grend slem koji je veoma zahtjevan, bilo mi je potrebno da pronađem svoju igru. Ako uzmemo sve u obzir, nivo je bio veoma dobar. Bio sam srećan zbog svog nivoa igre, iako sam sada razočaran i bio sam blizu pobjede."

Đoković je odigrao pet sati, još jedan dug meč u kojem bi mnogi posustali, a on, čak i u 40. godini, igra kao da mu je 20.

"Teško je da sada razmišljam o tome, ako me razumijete. Bilo je momenata kada nisam mogao da stojim na nogama, pogledam ka tribinama i one mi magično podignu duh. Kada oduzmem razočaranje i negativne misli o meču, ima mnogo toga na šta mogu da budem ponosan. Zaista sam zahvalan na ovom iskustvu."

