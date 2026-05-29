Spartak se plasirao u finale Košarkaške lige Srbije, nakon što je u polufinalu savladao Crvenu zvezdu.
Spartak je drugu godinu zaredom obezbijedio finale Košarkaške lige Srbije i ovog puta bio je bolji od Crvene zvezde. Tim Vlade Jovanovića slavio je u samom finišu, imao je svega devet sekundi da preokrene, a Zakari Henlan uspio je u tome.
Crvena zvezda je poenima Džereda Batlera imala 89:88 devet sekundi prije kraja meča. Uslijedio je tajm-aut za tim iz Subotice, a onda i lopta sa strane koju je izveo Igor Drobnjak. Čitav napad na svojim leđima iznio je Henlan, koji je loptu preveo na drugu polovinu, zatim zaigrao protiv kapitena Zvezde Ognjena Dobrića, a onda krenuo na polaganje.
Pogledajte koš kojim je Spartak ostavio Zvezdu bez finala!
Nije bilo pravog odgovora da li praviti faul ili ne, iako se čini da je Dobrić pokušao da faulira rivala prije prodora, nije uspio. Čekao je i Ebuka Izundu ispod koša kako bi blokirao igrača Spartaka, ali ni on nije bio mnogo uspješniji, pa je lopta završila u košu za minimalno vođstvo.
Ognjen Dobrić je potom izveo loptu, ona je stigla do Džordana Nvore, koji nije uspio da je prosledi dalje, a svakako ne do koša i eventualnog preokreta.
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!