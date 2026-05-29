Pogledajte koš kojim je Spartak ostavio Zvezdu bez finala!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Spartak se plasirao u finale Košarkaške lige Srbije, nakon što je u polufinalu savladao Crvenu zvezdu.

Kako je Spartak pobijedio Crvenu zvezdu u KLS Izvor: Arena Sport /Printscreen

Spartak je drugu godinu zaredom obezbijedio finale Košarkaške lige Srbije i ovog puta bio je bolji od Crvene zvezde. Tim Vlade Jovanovića slavio je u samom finišu, imao je svega devet sekundi da preokrene, a Zakari Henlan uspio je u tome.

Crvena zvezda je poenima Džereda Batlera imala 89:88 devet sekundi prije kraja meča. Uslijedio je tajm-aut za tim iz Subotice, a onda i lopta sa strane koju je izveo Igor Drobnjak. Čitav napad na svojim leđima iznio je Henlan, koji je loptu preveo na drugu polovinu, zatim zaigrao protiv kapitena Zvezde Ognjena Dobrića, a onda krenuo na polaganje.

Nije bilo pravog odgovora da li praviti faul ili ne, iako se čini da je Dobrić pokušao da faulira rivala prije prodora, nije uspio. Čekao je i Ebuka Izundu ispod koša kako bi blokirao igrača Spartaka, ali ni on nije bio mnogo uspješniji, pa je lopta završila u košu za minimalno vođstvo.

Ognjen Dobrić je potom izveo loptu, ona je stigla do Džordana Nvore, koji nije uspio da je prosledi dalje, a svakako ne do koša i eventualnog preokreta.

