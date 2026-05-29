Trener Spartaka Vlada Jovanović oglasio se poslije pobjede protiv Crvene zvezde u Nišu.

Spartak je pobijedio Crvenu zvezdu i prošao u finale KLS (90:89). Poslije meča je trener Subotičana Vlada Jovanović došao na konferenciju za medije sa Igorom Drobnjakom koji je bio najbolji strijelac u pobjedi.

"Dobro veče, utakmica je bila zahtjevna, Zvezda nije u punom sastavu, ali i ovaj sastav sa pet vrhunskih evroligaških igrača je izazov za nas. Moram da kažem da smo ne samo ovu utakmicu, nego i ceijle sezone da smo bili tim. Pokazali smo da vjerujemo jedni u druge, ponašali smo se tako od prvog do posljednjeg minuta. Ne bih ulazio u detalje, mislim da je utakmica bila odlična sa obje strane i kvalitetna, lijepa za gledanje i neizvjesna do kraja što svemu daje draži", počeo je Jovanović.

"Nacrtao sam jedno, Henlan je odradio drugo": Jovanović otkrio detalje o košu koji je šokirao Zvezdu u Nišu

Nastavio je izlaganje u istom dahu.

"Imali smo probleme neke u prvom poluvremenu, posebno u drugoj dionici, lagano su dolazili do skokova, posebno Nvora koji se razigrao, nismo uspjeli da ga zaustavimo na pravi način. Kada smo uspjeli, dali su neke trojke. U drugom poluvremenu mi se čini da smo bili čvršći, znali šta hoćemo u napadu. Bilo je promašenih otvorenih šuteva, ali na moju sreću dosta je ušlo. Zvezdi čestitam na dobroj utakmic i fer i korektnoj igri. Znam da nisu u prijatnoj situaciji, htjeli su najbolje, čestitam mojim momcima na ulasku u finale. Ništa nismo uradili, bili smo i prošle godine u finalu, to je velika stvar. Čeka nas velika borba u finalu."

Pokušao je da analizira i sezonu svog tima i sve što im se dešavalo.

"Mi smo ove sezone imali promjenljive rezultate kada pogledate širu sliku zbog povreda pojedinih igrača. Nisu nam se povređivali igrači pojedinačno, nego u serijama. Više igrača bilo je odsutno što je uticalo na rezultat. Da ne opisujem cijelu sezonu, vraćanje igrača zahtijevalo je širenje rotacije, dovodili smo nove igrače da bismo ostvarili ciljeve. Čeka nas tim koji je jak, agresivan na oba kraja terena, dobro se poznajemo. Šanse su 50-50. Znam da će biti motivisani i oni i mi isto. Izazov je pred nama."

"Ja sam nacrtao jedno, Henlan odradio drugo"

Henlan za pobedu Spartaka protiv Zvezde

Spartak je dobio Zvezdu četiri puta u posljednjih šest mečeva. Ima li Jovanović recept za crveno-bijele?

"Nemam recept, tako se desilo. Moram da kažem da nije to do Zvezde, oni su veliki rival za svakoga. Ima tu četiri-pet timova koji su veliki rivali za sve unutar ABA lige i KLS. Moj posao što se tiče tog dijela pripreme, motivacije, mentalne pripreme je lakši. Kada igraš protiv kvalitetnih ekipa, ekipa se sama od sebe motiviše. Ako niste motivisani protiv ekipa kao što je Zvezda, onda nešto nije u redu."

Otkrio je i zanimljiv detalj iz same završnice, napad koji je donio pobjedu Spartaka bio je nacrtan drugačije.

"Ako spremimo taktiku i pogodimo, nekad trener promaši. Ja sam ncrtao jedno, Henlan je odradio drugo, ispada da je dobar napad poslije tajm-auta. Nekad prođe, nekad ne prođe. Postoji visok nivo motivacije kada se igra protiv boljih protivnika", zaključio je Jovanović.

Drobnjak je bio prezadovoljan zbog pobjede i slavlja svog tima.

"Ogromna pobjeda i veliki uspjeh za nas, prolazak u finale, čvrsti smo bili svih 40 minuta na nviou, fokusirani. Pokazuje to i da smo im dali samo sedam skokova. Oni lome ozbiljne evroligaške ekipe tako", jasan je Drobnjak.

