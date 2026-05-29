Stručni konsultant Vlade Đurović analizirao je situaciju u Crvenoj zvezdi poslije ispadanja u polufinalu Košarkaške lige Srbije.

Izvor: ArenaSport 1 / printscreen

Crvena zvezda nije uspjela da osvoji još jedan trofej u sezoni, ispala je u polufinalu Košarkaške lige Srbije - drugu godinu zaredom, ponovo od Spartaka. Poslije meča utiske je iznio i bivši trener, a sada košarkaški analitičar Vlade Đurović. Možda je poraz crveno-bijelih problem, ali on je tek prvo pitanje u nizu onih koja predstoje Zvezdi tokom ljeta.

"Po igri, Spartak je zasluženo pobijedio. Nije igrač utakmice Henlan, ali igrač Zvezde koji ga je čuvao, Batler ili Karter... ne može tako. Cijele sezone Zvezda igra slabu odbranu, kad primiš 90 poena", rekao je Đurović za TV Arena sport.

Vidi opis Vlade Ðurović: "Šta vam ovo govori o Zvezdi?" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

I Spartak možda jeste zasluženo pobijedio, ali poraz Zvezde otvara pitanje - kakav je tim ovaj evroligaški takmičar? Vlade Đurović bio je surovo iskren:

"Zvezda je igrala vrlo ozbiljno, gledao sam ponašanje igrača i stručnog štaba... nisu padali u nesvijest od borbenosti, ali igrali su ozbiljno i nisu bili dovoljno dobri da pobede Spartak. Šta to govori? Da oni nisu dovoljno dobar tim.Da su igrali Moneke i Rivero, vjerovatno ne bi bilo bolje, već bi vjerovatno bilo i gore", rekao je.

"Fantastičan potez Batlera u završnici kada je ubacio trojku, ali uslijedio je vrlo pametan potez Vlade Jovanovića. Njegov tim je uzeo loptu na svojoj polovini i bez panike i žurbe ostvario pobjedu", dodao je Đurović.

Nije samo Zvezda u problemu

Crvena zvezda je završila takmičenje u Košarkaškoj ligi Srbije, a uz nju i "vječiti" rival. Partizan je izgubio od FMP-a, pa ćemo u finalu domaćeg šampionata gledati neočekivan scenario, bez dva evroligaša. Zbog toga situacija u Zvezdi nije jedina koja brine, podvukao je Đurović.

Vidi opis Vlade Ðurović: "Šta vam ovo govori o Zvezdi?" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

"Partizan nema vremena za duboku analizu, ali Zvezdi je već od sutra potrebna duboka analiza šta i kako uraditi. Ova sezona je neuspjeh", rekao je Vlade Đurović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!