Novak Đoković ispao i ispisao istoriju tenisa: ovo se desilo prvi put u Open eri!

Ispadanje Novaka Đokovića sa Rolan Garosa znači promjenu u istoriji tenisa.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković ispao je sa Rolan Garosa i ujedno ispisao istoriju tenisa. S obzirom na to da je bio jedini grend slem šampion koji je ostao na čitavom turniru, njegovim ispadanjem počinje nova era - dobićemo tenisera koji do sada nikad nije uspeo da osvoji veliki turnir.

S obzirom na to da se Španac Karlos Alkaraz nije ni pojavio na Rolan Garosu zbog povrede, da je Italijan Janik Siner potpuno neočekivano završio takmičenje, a onda i da je Novak Đoković zastao u trećem kolu, dobili smo potpuno drugačiju sliku. Srbin je imao sjajan put da osvoji i 25. grend slem titulu u karijeri. Međutim, taj trenutak istorije neće biti na njegovoj strani, ali ćemo u Parizu prisustvovati nekim novim, drugačijim stranicama.

Prvi put u Open eri nijedan grend slem šampion nije stigao do osmine finala. Zbog toga ćemo dobiti novog šampiona. Možda je trenutak da Saša Zverev poslije niza godina napokon osvoji grend slem titulu u karijeri, ali ostaje da sačekamo naredne dane za konačan odgovor.

Kad je u pitanju Novak Đoković, srpski teniser je poslije poraza otkrio da ne zna u kakvoj se trenutno situaciji nalazi - da li će i sljedeće godine igrati na velikim turnirima, kakva je situacija sa povredama... Sve u svemu, najbolji svih vremena na terenu je ponovo proveo mnogo vremena, ovog puta pet sati, ali je tokom čitavog meča izgledao veoma spremno i kao mladić, iako je prije nekoliko dana proslavio 39. rođendan.

