logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Fonseka nakon epske borbe sa Đokovićem: "Osjetio sam se kao Džon Izner"

Fonseka nakon epske borbe sa Đokovićem: "Osjetio sam se kao Džon Izner"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Brazilski teniser Žoao Fonseka poslije pobjede nad Novakom Đokovićem iznio je prve utiske.

Žoao Fonseka poslije pobjede protiv Novaka Đokovića na Rolan Garosu Izvor: VIRGINIE LEFOUR / Belga Press / Profimedia

Novak Đoković je ispao sa Rolan Garosa, a njegov rival, znatno mlađi Žoao Fonseka, obezbijedio je plasman u naredno kolo turnira u Parizu. Brazilac je poslije meča bio ponosan na pobjedu, ali i na samu činjenicu da je imao priliku da igra protiv idola i najboljeg svih vremena.

"Nisam vjerovao. Samo sam igrao, uživao sam da budem na terenu. Bilo je zadovoljstvo. Zadovoljstvo je igrati protiv Novaka Đokovića, prvi put sam imao priliku da igram ovdje", započeo je Žoao Fonseka.

"Nisam razmišljao o bilo čemu. Samo sam razmišljao da što jače udarim loptu. Novak jednostavno ne griješi, igra kao da ima 20 godina. Mislim da je bio mnogo fizički pripremljeniji od mene. Definitivno je bilo bolje za mene kad je pao mrak, dok je bio dan, lopte su letjele. Malo je pipnem i ona leti, a onda sam poslije toga počeo bolje da se osjećam", rekao je Brazilac.

"Osjetio sam se kao Džon Izner, suludo je bilo. Nikad prije to nisam uradio u karijeri, ponosan sam što sam ovako završio meč", dodao je on.

Poslije govora, Fonseka je riješio da uputi i posebnu poruku. U njegovom boksu sjedili su roditelji, otac i majka, a poslije nestvarnog trijumfa od pet sati borbe riješio je da mami čestita rođendan pred punim tribinama Šatrijea.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Žoao Fonseka Tenis Rolan Garos

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC