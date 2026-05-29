Dejan Radonjić više nije trener Zenita, a Crvena zvezda traži rješenje

Autor Nebojša Šatara
Najtrofejniji stručnjak u istoriji Crvene zvezde Dejan Radonjić ponovo nema klub.

Košarkaši Zenita iz Sankt Peterburga koje je predvodio Dejan Radonjić nisu uspjeli da se plasiraju u finale VTB lige, uprkos tome što su u polufinalnoj seriji protiv Uniksa imali prednost 3:1. Poraz u sedmoj utakmici polufinalne serije po svemu sudeći biće i posljednji za Dejana Radonjića na klupi ruskog tima.

Kako prenosi "Mozzart Sport", Dejan Radonjić i Zenit su sporazumno raskinuli saradnju, što znači da će crnogorski stručnjak biti slobodan da izabere novu sredinu za rad. Kako se navodi, Radonjić neće voditi ni mečeve za treće mjesto koje Zenit treba da igra protiv Lokomotive, na čijoj klupi sjedi Tomislav Tomović.

Radonjić je na klupi Zenita naslijedio Aleksandra Sekulića, a kada je stigao u Zenit uspio je da preporodi tim iz Sankt Peterburga. Imali su momci u plavim dresovima neke fantastične partije, ali je forma opala u posljednje vrijeme - delimično i zbog nagomilanih povreda u igračkom kadru.

Tokom prethodnog perioda upravo su Dejan Radonjić i Tomislav Tomović pominjani kao potencijalna rješenja na klupi Crvene zvezde. Srpski tim se nedavno rastao sa Sašom Obradovićem koji ni u drugom mandatu nije uspio da napravi uspjeh sa klubom za koji je godinama igrao, a ekipu će do kraja sezone u Košarkaškoj ligi Srbije predvoditi Milan Tomić.

Anketa

Ko će biti novi trener KK Crvena zvezda?

  • Dejan Radonjić

    38.46% (10)

  • Igor Kokoškov

    11.54% (3)

  • Milan Tomić

    0% (0)

  • Tomislav Tomović

    11.54% (3)

  • Vasilis Spanulis

    38.46% (10)

  • Pablo Laso

    0% (0)

  • Ćavi Paskval

    0% (0)

Ipak, nema naznaka da će Tomić željeti mjesto prvog trenera u narednoj sezoni, što znači da Zvezda mora da pronađe novo rješenje. Možda bi blizu klupe crveno-bijelih mogao da bude Dejan Radonjić, koji je u prethodna dva mandata postao najtrofejniji stručnjak u klupskoj istoriji.

Dejan Radonjić KK Crvena zvezda KK Zenit

