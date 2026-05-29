Isključeni treneri Partizana i FMP-a, umalo tuča u Nišu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Neverovatne scene na meču Partizan - FMP u polufinalu Košarkaške lige Srbije.

haos na utakmici partizan fmp u kls Izvor: MN PRESS

Počeo je Fajnal-for Košarkaške lige Srbije u Nišu, a već prvi meč na turniru donio nam je velika uzbuđenja. Na terenu košarkaši Partizana i FMP-a, a pored terena - niko od trenera! Nakon rasprave u četvrtoj dionici oba stručnjaka su isključena sa meča koji se igra u okviru polufinala srpskog prvenstva.

Nakon što su arbitri dosudili obostranu tehničku grešku, strateg Partizana Đoan Penjaroja žestoko se pobunio protiv te odluke. Sudije su tada odlučile da mu dosude i drugu tehničku, pa je za njega meč automatski završen, a onda je živce izgubio i Saša Nikitović koji se umiješao u raspravu Penjaroje i arbitara. Malo je falilo da dođe do fizičkog obračuna, a na kraju je sve završeno drugom tehičkom greškom za Nikitovića.

Penjaroja pobesneo, pa isključen u Nišu
Podsjećamo, drugi polufinalni par čine Crvena zvezda i Spartak, a taj meč na programu je u petak uveče. Pobjednici polufinalnih mečeva će se u nedjelju boriti za trofej, u finalu Košarkaške lige Srbije. Pogledajte kompletan sukob koji je obilježio prvi polufinalni meč:

Trener Partizana Đoan Penjaroja u sukobu sa sudijama
Himna “Bože pravde u Nišu”
FMP KK Partizan

