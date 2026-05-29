Nekadašnji fudbaler Borca se uključio u humanitarnu akciju za pomoć oboljelom Darku iz Foče

Darko Mastilo (27) iz Foče bori se protiv opake bolesti i potreban mu je novac za liječenje u Turskoj.

Izvor: Joao Gregorio / imago sportfotodienst / Profimedia

Mastilo je obolio od karcinoma i veće se nalazi na liječenju u Turskoj, gdje prima specijalnizovanu terapiju koja košta više od 130.000 evra.

Zato je nekadašnji fudbaler banjalučkog kluba, a danas član portugalskog Maritima donirao dres s kojim je izborio plasman u najjaču ligu Portugala.

"Ovaj dres za mene ima posebnu vrijednost, ali vjerujem da sada može značiti mnogo više. Ova aukcija je prilika da zajedno pokažemo humanost, zajedništvo i podršku našem drugu", napisao je Danilović na svom "Instagramu" profilu.

Izvor: Instagram/Vladan Danilović

Danilovićeva aukcija dresa traje do 2. juna, a dosad je s početne cijene od 100 evra dostigla pet puta veći iznos.

"Hvala svima koji učestvuju, dijele objavu i pomažu", napisao je igrač koji je rođen u Foči.

Svi ljudi koji žele i mogu da pomognu 27-godišnjem Darku, novac mogu da uplate na žiro račun 5620068164733671, otvoren u NLB banci na ime Darko Mastilo.

Za uplate iz inostranstva dostupan je devizni račun:

IBAN:BA395620128225156617

SWIFT BIC: RAZBBA22 na ime Milan Mastilo - Za Darka.

(MONDO)