Radnik i Rudar Prijedor dobili licencu za Premijer ligu BiH!

Drugostepena komisija za licenciranje uvažila je žalbe Bijeljinaca i Prijedorčana.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Sjednica Drugostepene komisije za licenciranje pri FS BiH održana je u četvrtak u Sarajevu.

Na sjednici su razmatrane žalbe Radnika i Rudar Prijedora na odluku Prvostepene komisije za licenciranje klubova. Prvostepenim odlukama je odbijeno izdavanje licenci ovim klubovima za učešće u Premijer ligi BiH za sezonu 2026-27. Na odluku Prvostepene komisije za licenciranje FS BiH je uložena žalba od bugojanske Iskre kojom im je odbijeno izdavanje licence za učešće u ženskoj Premijer ligi BiH za sezonu 2026/27.

Radnik i Rudar Prijedora su u žalbenom postupku dostavili dokaze o ispunjenosti infrastrukturnih kriterijuma, te je shodno prednjem Drugostepena komisija za licenciranje klubova FS BiH usvojila njihove žalbe, ukinula odluke Prvostepene komisije za licenciranje klubova FS BiH, a time su stečeni uslovi za izdavanje licence ovim klubovima za učešće u Premijer ligi BiH u sezoni 2026/27.

Iskra je u žalbenom postupku dostavila dokaze o ispunjavanju finansijskih kriterija. Drugostepena komisija za licenciranje klubova FS BiH je usvojila njihovu žalbu i ukinula odluku Prvostepene komisije za licenciranje klubova NS/FS BiH. Ovom odlukom su stečeni uslovi za izdavanje licence Iskri za učešće u Premijer ligi BiH u sezoni 2026/27.

Odluke Drugostepene komisije za licenciranje klubova su konačne.

(mondo.ba, D. Šutvić)

