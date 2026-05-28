Kerim Memija u Zrinjskom još dvije godine!

Dragan Šutvić
Iskusni desni bek potpisao je novi, dvogodišnji ugovor.

Kerim Memija još dvije godine u Zrinjskom Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Desni bek Kerim Memija biće član Zrinjskog i tokom naredne dvije sezone.

Bivši defanzivac Željezničara stigao je u Mostar u ljeto 2021. godine a do sada je u dresu "plemića" upisao 183 nastupa, po čemu se na klupskoj vječnoj listi nalazi u Top 10. Za to vrijeme, sa klubom je osvojio osam trofeja – tri titule i Kupa BiH te dva Superkupa.

"Memija je već do sada u dresu s lentom ostavio dubok trag te je svojim zalaganjem, profesionalizmom i svestranošću postao prepoznatljiv dio ekipe i važan oslonac u svim uspjesima na domaćoj i evropskoj sceni", istaknuto je iz kluba.

(mondo.ba, D. Šutvić)

