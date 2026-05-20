Ništa od "muštuluka" za Zrinjski iz Istanbula: Unai Emeri napravio novo evropsko čudo

Mostarcima je u finalu Lige Evrope bila potrebna pobjeda Frajburga protiv Aston vile da "preskoče" dvije prepreke u Konferencijskoj ligi. Nije se desilo.

Da je Frajburg večeras u Istanbulu osvojio Ligu Evrope, mostarski Zrinjski plasirao bi se direktno u plej-of Konferencijske lige. Ipak, iz Turske nisu stigle dobre vijesti za osvajača Kupa BiH.

Fudbaleri Aston Vile osvojili su trofej, pošto su u finalu drugog po snazi UEFA takmičenja bili ubjedljivi protiv Frajburga (3:0) na stadionu Bešiktaša u Istanbulu. Tim iz Birmingema nije imao većih problema i rutinski je opravdao ulogu apsolutnog favorita koju su mu stručnjaci dodijelili pred ovaj meč.

Pitanje pobjednika bilo je riješeno već u prvom dijelu meča, odnosno u posljednjih nekoliko minuta pred poluvrijeme. Na asistenciju Morgana Rodžersa pogodio je Juri Tilemans u 41. minutu meča, dok je u nadoknadi prvog dijela na asistenciju Džona Mekgina pogodio Emilijano Buendija.

Upravo je Buendija bio asistent, a Rodžers strijelac gola u 58. minutu susreta, kada je rezultatski gledano stavljena tačka na ovaj meč. Aston Vila je lagano privela meč kraju i stigla do svog trećeg evropskog trofeja - jer su u istoriji već osvajali Kup evropskih šampiona i Intertoto kup.

Španski stručnjak Unai Emeri je sa Aston Vilom stigao do svog petog trofeja u Ligi Evrope, a ovo je treći klub koji je odveo do pehara. Nakon što je tri puta osvajao takmičenje na klupi Sevilje, a zatim izgubio finale od Čelsija kao trener Arsenala, Emeri se vratio na pobjednički kolosijek - prvo kao šef stručnog štaba Viljareala, a sada i kao trener Aston Vile.