Tajson Karter odlazi iz Crvene zvezde: Slavni klub iz Evrolige hoće beka crveno-bijelih

Tajson Karter je glavna meta Makabija iz Tel Aviva za narednu sezonu.

Crvena zvezda će tokom ljeta sasvim sigurno mijenjati igrački kadar, a jedan od košarkaša koji bi mogli da promijene sredinu je i Tajson Karter. Bek koji je veći dio sezone propustio jer je zbog plućne embolije završio na bolničkom liječenju sada je glavna meta Makabija iz Tel Aviva!

Izraelski tim vidi u Karteru rješenje za narednu sezonu, prenosi tamošnji portal "ONE". Kao potencijalna pojačanja tima iz Tel Aviva navode se još timoti Luvavu-Kabaro i Karsen Edvards, jer postoji mogućnost da se Loni Voker još jednom oproba u NBA ligi - a onda bi im u bekovskoj liniji bio potreban i aktuelni košarkaš Crvene zvezde.

Karter igra na pozicijama jedan i dva, a pred početak sezone predstavljen je kao jedno od najvećih pojačanja Crvene zvezde. Takmičarsku godinu otvorio je u sjajnom ritmu, sa tri dvocifrene partije u Evroligi - ubacio je 16 poena Olimpiji iz Milana, 13 poena Bajernu i 15 poena Fenerbahčeu, ali je onda doživio peh.

Zbog plućne embolije Tajson Karter je propustio četiri mjeseca u tekućoj sezoni. Povratak je bio spor, a Zvezdin bek nije uspio da ponovo partije sa početka sezone. Odigrao je posljednjih sedam mečeva ligaškog dijela Evrolige, ali je na njima postigao samo sedam poena. Treba napomenuti i da je od tih utakmica čak pet završio bez poena, dok je u plej-inu protiv Barselone postigao tri poena.

Karter je u tekućoj sezoni nastupio i na 12 mečeva u ABA ligi, uz prosjek od skoro dvadeset minuta po meču. Na utakmicama regionalnog takmičenja bek iz Misisipija bilježi osam poena, 2,6 asistencije i dva skoka u prosjeku. Prije bolesti zbog koje je pravio veliku pauzu Tajson Karter je odigrao samo jedan meč ABA lige.