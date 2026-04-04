"Svaki naredni meč je najvažniji!" Karter zna recept za Zvezdine utakmice odluke u Evroligi

Tajson Karter odjavio je duel sa Igokeom m:tel, ali najavio i sedmicu odluke za Crvenu zvezdu u Evroligi.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Samo dva dana nakon poraza u evroligaškom vječitom derbiju od Partizana (82:89), košarkaši Crvene zvezde našli su se na terenu dvorane u Laktašima.

Odmjerili su snage sa Igokeom m:tel, u okviru šestog kola Top 8 faze, i upisali trijumf razlikom od 13 poena (73:86) i na željeni način najavili možda i mečeve odluke u Evroligi – protiv Pariza u Beogradu (7. april) i Asvela u Lionu (10. april).

"Čestitam Igokei na sjajnoj igri, stvarno su se borili do kraja. Poslije teškog poraza protiv Partizana, morali smo odmah dae okrenemo i što bolje odigramo ovu utakmicu. Mislim da smo maksimalno ušli i da smo u tome uspjeli. Očekuju nas ključni mečevi u Evroligi, prvo taj Pariz pa ćemo vidjeti", rekao je poslije večerašnje utakmice Stefan Miljenović, koji je u trijumfu crveno-bijelih bio najefikasniji sa 14 poena.

Tajson Karter je u pobjedi učestvovao sa pet poena.

"Večeras smo izašli fokusirano, željeli smo da se iskupimo za poraz u četvrtak. Mislim da smo držali stvari pod kontrolom i da smo bili bolji tim", rekao je Amerikanac u taboru Crvene zvezde, takođe najavivši predstojeće susrete sa klubovima iz Francuske.

"Svaki naredni meč u ovom dijelu sezone je najvažniji. Toga moramo da budemo svjesni i da ostanemo fokusirani, da svaku utakmicu tretiramo kao najvažniju u sezoni."

