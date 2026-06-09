Pojačanje za Borac iz Mađarske: Ante Roguljić zadužio crveno-plavi dres

Iskusni hrvatski ofanzivac potpisao na dvije godine.

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Ante Roguljić (30) novi je fudbaler Borca, saopštio je banjalučki klub.

Iskusni ofanzivni vezni fudbaler u Banjaluku stiže iz mađarskog Diošđera, a ranije je nosio dres splitskog Hajduka, Red Bul Salcburga, Admire, Vakera, Trenčina, Univezitatee iz Кluža, Кrajove, Liferinga, Anortozisa i Pafosa.

Ranije je tokom karijere nastupao i za U21 reprezentaciju Hrvatske.

"Brzo smo se dogovorili i srećan sam zbog dolaska u Borac. Svakom igraču je cilj da tokom karijere igra za što bolju ekipu, a Borac je jedan od najboljih klubova na ovim prostorima koji uvijek ima šampionske ambicije. Dokazalo se to i kroz igre u Evropi i osvajanje nove titule. Radujem se novom izazovu i jedva čekam da krenemo sa utakmicama", poručio je Roguljić.

Roguljić je sa Borcem potpisao dvogodišnji ugovor.