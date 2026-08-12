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"Stanković nije smio to da dozvoli": Terzić javno kritikovao Dejana zbog ponašanja i crvenog kartona

"Stanković nije smio to da dozvoli": Terzić javno kritikovao Dejana zbog ponašanja i crvenog kartona

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Zvezdan Terzić bio je ljut na bivšeg trenera Dejana Stankovića zbog svog ponašanja na meču protiv Hapoel BeršŠeve

Terzić kritikovao Stankovića zbog ponašanja i isključenja Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES/MN press

Dejan Stanković više nije trener Crvene zvezde. Ne samo da je njegova ekipa meč protiv Hapoel Ber Ševe odigrala užasno i da je doživjela blamažu, već je dobio i crveni karton. Takvo njegovo ponašanje naljutilo je i generalnog direktora Zvezdana Terzića.

"Očigledno da je Stanković bio pod pritiskom u prethodim danima, napravio je pritisak i sebi, napravili ste mu i vi mediji. Naslovi su bili 0-4 oko njega za Ligu šampiona. Nije uspio, opteretio je sebe. Imam utisak da nije izdržao taj teret i da ga je prenio na igrače, imam takav utisak", počeo je Terzić.

Nastavio je u istom tonu, kritikovao ga je javno zbog ponašanja i dobijenog crvenog kartona.

"Nije smio da dozvoli sebi onakvo ponašanje i onakav crveni karton, kod rezultata 0:0, aktivan rezultat, kod kuće se igra. Deki, potreban si tim momcima. Potrebna si im da te vide, da ih ohrabriš. Ti dobiješ crveni i odeš sa terena kod 0:0. Nije smio to da dozvoli. Sad pričamo o onome što se desilo, ta nervoza njegova je uticala da igrači tako izgledaju posljednjih pola sata, nismo se ničemu nadali, moglo je da bude samo još gore."

"Prvi put smo ušli u svlačionicu na poluvremenu"

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Dejan Stanković pljunuo ka sudiji na Zvezda Hapoel
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Ispričao je i jedan detalj sa meča za koji niko nije znao.

"Nikada do sada niko od nas nije ulazio u svlačionicu, to smo uradili prvi put protiv Hapoela. Deki je ušao i rekao im da ako ne pobijede da je ovo njegovih posljednjih 45 minuta. Nemoć, svi spustili glave. Samo što ih nisam...Moje je bilo samo da ih ohrabrim, da mogu, da moraju, da su kvalitetni, da moraju da igraju fudbal, ali to je bilo isprepadano, bez samopouzdanja. Vidio sam u očima, loše pripremljena utakmica", zaklučio je Terzić.

Tagovi

Zvezdan Terzić fudbal Dejan Stanković

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