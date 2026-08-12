Ronaldinjo dolazi da vrati Monako u Evroligu: Isplivali svi detalji, donosi im milione

Legendarni brazilski fudbaler Ronaldinjo mogao bi uskoro da postane vlasnik Monaka i da se tako oproba i u evropskoj košarci.

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Ronaldinjo, spasilac Monaka. Kako vam zvuči ova rečenica? Moguće je da će se tako nešto uskoro i zvanično dogoditi i to ne u fudbalskom klubu, već u košarkaškom. Poznato je da francuski klub ima velike finansijske probleme i da trenutno ima i zabranu igranja u domaćem šampionatu, pa im tako preti izbacivanje i iz Evrokupa pošto ne igraju u Evroligi u predstojećoj sezoni.

Zato bi čuveni brazilski fudbaler mogao da pritekne u pomoć. Naravno, ne sam, već zajedno sa investicionim fondom iz Andore i oni zajedno bi mogli da investiraju oko 10 miliona evra u klub prenosi "L'Ekip"

Kako se navodi u tekstu, prijedlog je da oni otplate 2,5 miliona evra evroligaškog duga i da uz to ponude pet miliona evra garancija za banku i da uz to otprilike ulože po 10 miliona evra po sezoni u narednih tri do pet godina. Mogao bi i Ronaldinjo navodno i svoj lični novac da uloži u to.