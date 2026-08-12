Loš nastup Iman Avdić na EP: Bh. plivačica zauzela 39. mjesto na 200 metara slobodno!

Samo šest takmičarki iza bh. plivačice.

Izvor: Facebook/PK Sport Time

Iman Avdić upisala je i drugi nastup na Evropskom prvenstvu koje se održava u Parizu, ali bh. plivačica nije briljirala.

U konkurenciji 45 takmičarki zauzela je 39. vrijeme u disciplini 200 metara slobodnim stilom, završivši kao sedma u svojoj grupi, te tako ostala bez polufinala.

Avdićeva je 200 metara isplivala u vremenu 2:03.52, odnosno šest sekundi i 42 stotnike sporije od Čehinje Barbore Semanove koja je bila najbrža u kvalifikacijama.

Ovo je njen drugi nastup na Evropskom prvenstvu, nakon isto tkao razočaravajuće trke na 200 metara leđno. Bh. plivačica tada je bila pretposljednja u konkurenciji 29 takmičarki.

Do kraja Evropskog prvenstva Iman Avdić nastupiće još u disciplinama 200 metara delfin (subota), te na 400 metara slobodnim stilom (nedjelja).