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Loš nastup Iman Avdić na EP: Bh. plivačica zauzela 39. mjesto na 200 metara slobodno!

Loš nastup Iman Avdić na EP: Bh. plivačica zauzela 39. mjesto na 200 metara slobodno!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Samo šest takmičarki iza bh. plivačice.

Iman Avdić drugi nastup na EP Izvor: Facebook/PK Sport Time

Iman Avdić upisala je i drugi nastup na Evropskom prvenstvu koje se održava u Parizu, ali bh. plivačica nije briljirala.

U konkurenciji 45 takmičarki zauzela je 39. vrijeme u disciplini 200 metara slobodnim stilom, završivši kao sedma u svojoj grupi, te tako ostala bez polufinala.

Avdićeva je 200 metara isplivala u vremenu 2:03.52, odnosno šest sekundi i 42 stotnike sporije od Čehinje Barbore Semanove koja je bila najbrža u kvalifikacijama.

Ovo je njen drugi nastup na Evropskom prvenstvu, nakon isto tkao razočaravajuće trke na 200 metara leđno. Bh. plivačica tada je bila pretposljednja u konkurenciji 29 takmičarki.

Do kraja Evropskog prvenstva Iman Avdić nastupiće još u disciplinama 200 metara delfin (subota), te na 400 metara slobodnim stilom (nedjelja).

Tagovi

Iman Avdić Plivanje

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