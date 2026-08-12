logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nilikina traži novi klub u Evroligi: Bivši igrač Partizana se otvoreno nudi ekipama

Nilikina traži novi klub u Evroligi: Bivši igrač Partizana se otvoreno nudi ekipama

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Frenk Nilikina se oprostio od Olimpijakosa i sada traži novi klub, ima zainteresovanih evroligaških ekipa.

Frenk Nilikina napustio Olimpijakos i traži novi klub Izvor: MN PRESS

Frenk Nilikina je ponovo slobodan igrač. Francuski košarkaš bira novi klub, želi da ostane u Evroligi i sada čeka ponude. Oglasio se na društvenim mrežama i potvrdio da je došlo vrijeme za kraj epizode u Olimpijakosu, timu u kom nije dobio veliku šansu.

"Zahvalan sam za svaki momenat. Olimpjakose, hvala ti za legendarnu sezonu. Misija se nastavlja", napisao je Nilikina koji je sa grčkim klubom osvojio Evroligu.

Interesovanje je pokazalo nekoliko klubova, među njima je i francuski Asvel koji ima veliki manjak sa brojem igrača, tako da ne bi čudilo da se bivši košarkaš Partizana vrati u domovinu i zaigra kod Tonija Parkera.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Frenk Nilikina košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC