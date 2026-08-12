Nilikina traži novi klub u Evroligi: Bivši igrač Partizana se otvoreno nudi ekipama

Frenk Nilikina se oprostio od Olimpijakosa i sada traži novi klub, ima zainteresovanih evroligaških ekipa.

Izvor: MN PRESS

Frenk Nilikina je ponovo slobodan igrač. Francuski košarkaš bira novi klub, želi da ostane u Evroligi i sada čeka ponude. Oglasio se na društvenim mrežama i potvrdio da je došlo vrijeme za kraj epizode u Olimpijakosu, timu u kom nije dobio veliku šansu.

"Zahvalan sam za svaki momenat. Olimpjakose, hvala ti za legendarnu sezonu. Misija se nastavlja", napisao je Nilikina koji je sa grčkim klubom osvojio Evroligu.

Interesovanje je pokazalo nekoliko klubova, među njima je i francuski Asvel koji ima veliki manjak sa brojem igrača, tako da ne bi čudilo da se bivši košarkaš Partizana vrati u domovinu i zaigra kod Tonija Parkera.