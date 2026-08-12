Ostoja Mijailović o pojačanju Zvezde: "Odbili smo Vejlera-Baba, ne uklapa se u viziju Partizana"

Prvi čovjek Partizana Ostoja Mijailović tvrdi da je i njima nuđen Nik Vajler-Bab koji je otišao u Crvenu zvezdu na pozajmicu.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/MN Press

Navijači Partizana i dalje čekaju pojačanja u klubu i one prave "bombe" koje bi trebalo da stignu. Prvi čovjek kluba Ostoja Mijailović otkrio je da je Nik Vejler-Bab mogao da obuče crno-bijeli dres, ali da su odbili takvu priliku. Radi se o igraču koji je nedavno stigao u Crvenu zvezdu na pozajmicu iz Asvela.

"Naravno da se dešava da pregovarate sa nekim igračem i da on ode u drugi klub. Ali, ovde postoji jedna stvar koju javnost mora da zna. Nije svaki igrač za kog neki portal napiše da je 'u pregovorima sa Partizanom' zaista bio u pregovorima. Evo, konkretan primjer je Vejler-Bab koji nam je bio ponuđen. Pogledali smo igrača i procijenili da se ne uklapa u našu viziju tima", rekao je Mijailović za "Kurir".

Potom je objasnio kako i tu situaciju, tako i neke druge. Spekulisalo se o mnogim igračima, poput Lonija Vokera koji je završio u Denveru.

"Nismo poslali ponudu i nismo pregovarali, to je cijela priča. Slično je bilo i sa mnogim drugim igračima. Portali su nas povezivali sa desetinama imena sa kojima nikada nismo ni kontaktirali. Onda kada igrač potpiše za drugi tim, izađe priča da je Partizan 'izgubio trku', što jednostavno nije tačno. Razumem da se od toga prave naslovi, senzacionalne vijesti, ali ne prihvatam da se na osnovu izmišljenih pregovora pravi slika da Partizan neuspješno radi svoj posao. Bilo je i stvarnih pregovora naravno, neki su izabrali druge klubove i to je sastavni dio ovog posla. Ali, nije svaki igrač koji ode negdje drugdje bio igrač kog smo željeli ili sa kojim smo pregovarali", zaključio je Mijailović.

Koga trenutno Penjaroja ima u timu?

Kada su u pitanju igrači u timu, Đoan Penjaroja trenutno ima 15 igrača na raspolaganju, ali je jasno da je neophodno još pojačanja, posebno kada su u pitanju skoreri na poziciji krila.

Ovako izgleda sastav Partizana u ovom trenutku: