Nije "šta", nego "ko": Poznato zašto je Alenu Smailagiću stopiran povratak u Partizan

Alen Smailagić nije se vratio u Partizan, iako je ponuda bila bolja. Trener Đoan Penjaroja imao je drugačije planove za tim.
Povremeni srpski reprezentativac Alen Smailagić spominjao se ovog ljeta kao potencijalno pojačanje Partizana, međutim na kraju je obukao dres Galatasaraja koji mu je dao dvogodišnji ugovor i tako ga "odveo" iz Evrolige. Prema prvim informacijama iz Turske činilo se da je Smailagića izabrao Galatasaraj zbog obećane veće minutaže, međutim nove informacije govore da su u pitanju ipak drugačiji razlozi.
Iako je Partizan nudio više novca Smailagiću nego Galatasaraj, bar tako tvrde u Turskoj, crno-bijeli su se na kraju povukli iz ovih pregovora na insisitranje trenera Đoana Penjaroje. Španac nije želio Smailagića u timu jer mu se konceptualno nije uklapao u ekipu, tako da je tražio da se Partizan povuče iz pregovora, piše "Nova.rs".
Inače, Smailagić je bio voljan da se vrati u Partizan u koji je stigao 2021. godine kod Željka Obradovića, međutim put ga je potom odveo u Litvaniju, pa Italiju, odakle je skrenuo ka Turskoj.
Kako je igrao Smailagić?
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Alen Smailagić se u Bolonji zadržao samo jednu sezonu. Odigrao je 25 utakmica u Seriji A i bilježio prosječno 6,8 poena i 2,6 skokova uz 46 odsto uspješnosti prilikom šuta za tri poena.
U Evroligi je nastupio na 31 meču i prosječno imao 7,4 poena i 2,5 skokova uz 35 odsto uspješnosti u šutu za tri poena.
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(MONDO)