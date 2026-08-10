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Nije "šta", nego "ko": Poznato zašto je Alenu Smailagiću stopiran povratak u Partizan

Nije "šta", nego "ko": Poznato zašto je Alenu Smailagiću stopiran povratak u Partizan

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Alen Smailagić nije se vratio u Partizan, iako je ponuda bila bolja. Trener Đoan Penjaroja imao je drugačije planove za tim.

Zašto Alen Smailagić nije došao u KK Partizan Izvor: Valentino Orsini/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Povremeni srpski reprezentativac Alen Smailagić spominjao se ovog ljeta kao potencijalno pojačanje Partizana, međutim na kraju je obukao dres Galatasaraja koji mu je dao dvogodišnji ugovor i tako ga "odveo" iz Evrolige. Prema prvim informacijama iz Turske činilo se da je Smailagića izabrao Galatasaraj zbog obećane veće minutaže, međutim nove informacije govore da su u pitanju ipak drugačiji razlozi.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Iako je Partizan nudio više novca Smailagiću nego Galatasaraj, bar tako tvrde u Turskoj, crno-bijeli su se na kraju povukli iz ovih pregovora na insisitranje trenera Đoana Penjaroje. Španac nije želio Smailagića u timu jer mu se konceptualno nije uklapao u ekipu, tako da je tražio da se Partizan povuče iz pregovora, piše "Nova.rs".

Inače, Smailagić je bio voljan da se vrati u Partizan u koji je stigao 2021. godine kod Željka Obradovića, međutim put ga je potom odveo u Litvaniju, pa Italiju, odakle je skrenuo ka Turskoj.

Kako je igrao Smailagić?

Alen Smailagić se u Bolonji zadržao samo jednu sezonu. Odigrao je 25 utakmica u Seriji A i bilježio prosječno 6,8 poena i 2,6 skokova uz 46 odsto uspješnosti prilikom šuta za tri poena.

U Evroligi je nastupio na 31 meču i prosječno imao 7,4 poena i 2,5 skokova uz 35 odsto uspješnosti u šutu za tri poena.

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03:06
Alen Smailagić izjava posle Zvezda Žalgiris
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

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Tagovi

Alen Smailagić KK Partizan

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