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Toni Parker odustaje od propalog projekta: Crvena zvezda je kap koja je prelila čašu

Toni Parker odustaje od propalog projekta: Crvena zvezda je kap koja je prelila čašu

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Toni Parker se povlači iz projekta Evrolige nakon neuspjeha sa Asvelom, dok pregovara o prodaji kluba porodici Bas.

Toni parker prodaje asvel posto mu je zvezda ukrala igraca Izvor: Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Trener i vlasnik Asvela Toni Parker polako diže od projekta koji očigledno nije uspio. Parker je ovog ljeta samog sebe postavio za trenera francuskog kluba, odredio je budžet od 59 miliona evra, a nakon mjesec dana shvatio da će morati da ga "skreše" na tek nešto više od trećine postavljenog cilja, pošto su se investitori redom povlačili.

Tako je Parker ostao sa budžetom od svega 24 miliona evra, igrači kojima je obećao milione su ga napustili, a nakon što je i Zvezda "ukrala" Nika Vejlera-Baba odlučio je da proda Asvel.

Prema informacijama "Jurohupsa", porodica Bas pregovaraju sa Tonijem Parkera oko kupovine ovog kluba koji je sada naravno na popustu, tako da se pretpostavlja da bi mogli da plate između 60 i 80 miliona evra. Džoi i Džesi Bas, bivši vlasnici Lejkersa, i te kako su zainteresovani da preuzmu klub od Tonija Parkera i sve ide u tom smjeru tako da bi akvizicija mogla da se dogodi i to usred aktuelne sezone.

"Prvobitno su se dioničari Asvela nadali da će dogovor sa porodicom Bas finalizovati bar do kraja septembra. Međutim, složena priroda ove akvizicije znatno je pomjerila očekivani rok, pa se rasplet pri kraju 2026. godine sada čini mnogo vjerovatnijim", navodi se u tekstu i dodaje da je glavna prepreka "finansijska procjena" vrednosti kluba i neslaganje oko njegove budućnosti.

Dioničari kluba ne mogu da se dogovore da li je Asvelova budućnost pri Evroligi ili u NBA Evropi, a čini se da oko toga više nije siguran ni Toni Parker koji sve vrijeme sjedi na dvije stolice.

Ko je sve pobjegao iz Asvela?

Izvor: MN PRESS

Osim pomenutog Nika Vejler-Baba koji je "poništio" svoj ugovor i prešao u Crvenu zvezdu, Asvel je takođe ostao bez svog najpoznatijeg pojačanja - Silvena Fransiska. Parker je htio da francuski plejmejker iz redova Žalgirisa bude vođa ekipe, dao mu je ugovor vrijedan 12 miliona evra, ali je poslije mjesec dana shvatio da nema taj novac - i pustio ga je u Panatinaikos.

Izvor: Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Armoni Bruks je odlučio da ode u Valensiju, Danijel Tajs u Makabi, a osim njih treba vidjeti šta će biti sa Ivom Ponsom i Butom Gačom, dok treba očekivati da i neki od saradnika odu iz kluba. Između ostalog, bivši selektor Francuske Vensan Kole, koji je trebalo da bude prvi pomoćnik Toniju Parkeru, više nije ubijeđen u ovaj projekat. Došao je da bi s Asvelom igrao fajnal-for Evrolige, i njemu su obećali "kule i gradove", a onda se poslije mjesec dana ipak saznalo da će budžet biti tek malo veći nego lani.

Zbog toga su stopirani i dolasci Džoela Bolomboja i Nejta Sestine, koji su bili viđeni kao novi igrači Asvela, međutim nisu ozvaničeni i tu se saznalo za finansijske probleme. Navodno, samo je Peti Mils rekao "da".

Ko je ostao u Asvelu?

Ono što je potpuno bizarno u cijeloj situaciji sa Asvelom je što nije poznato ko će igrati za ovaj klub dogodine. Dok se čeka rasplet oko Milsa, Goča i Ponsa, Asvea zapravo pod ugovorom ima još Embajea Ndiajea i Bodijana Masu. Tu su inače još i Edvin Džekson i Dejvid Lajti čiji ugovori ističu.

Svi ostali igrači koji su igrali prošle sezone za Asvel su otpušteni zbog toga što je Toni Parker ocijenio da će napraviti bolji tim, uz mnogo više ulaganja. Sada bi mogao da ih moli da se vrate...

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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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