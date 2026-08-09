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Zvezdan Terzić iza juga "Marakane": Imao je šta da vidi, pa i šok u 90. minutu

Zvezdan Terzić iza juga "Marakane": Imao je šta da vidi, pa i šok u 90. minutu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Smederevo je pobijedilo Grafičar 2:1 u dramatičnom meču, a Zvezdan Terzić je pratio razvoj mladih fudbalera iza juga "Marakane".

Zvezdan Terzić gledao utakmicu Grafičar Smederevo Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

Smederevo je pobedilo Grafičara iza juga "Marakane" u 2. kolu Prve lige Srbije, odnosno iz Beograda je odnijelo sva tri boda. Na kraju su Smederevci slavili 2:1 (0:0) i to tek u nadoknadi vremena, iako su imali igrača više skoro sat vremena. Pobjedu je donio Stefan Petkoski Cimbaljević u 90. minutu, tako da je Smederevo tek jedan od tri tima koji imaju maksimalan učinak poslije dva kola.

Crveni karton je dobio Bratislav Marić u 38. minutu, i to direktan, da bi Stefan Mitrović u 62. minutu iskoristio prednost igrača više i doveo Smederevce u vođstvo. "Grafosi" su preko rezerviste Obasija došli do izjednačenja, da bi pomenuti Petkoski Cimbaljević postavio konačnih 2:1 za Smederevo.

Meč je inače pratio i generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić, a društvo su mu pravili i saradnici Mitar Mrkela odnosno Marko Marin, koji naravno prate razvoj mladih igrača u Grafičaru.

Između ostalog, velika su očekivanja od Mateja Strike, Ognjena Matanovića, Dimitrija Šarića i Dragana Anokića koji igraju na "dvojnoj" registraciji u redovima Grafičara, a radi se o mladim fudbalerima Crvene zvezde koji su već stigli da debituju i za njen prvi tim.

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Tagovi

Zvezdan Terzić fudbal Prva liga Srbije FK Grafičar FK Smederevo

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