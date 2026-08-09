Fabregas doveo zvučno pojačanje: Čaloba za 30+ miliona stigao u Komo

Italijanski Komo angažovao je fudbalera Čelsija Trevoa Čalobu za više od 30 miliona funti, sa kojim je potpisao petogodišnji ugovor.

Izvor: Mark Greenwood/IPS / Shutterstock Editorial / Profimedia

Komo, koji sa klupe predvodi Sesk Fabregas, prošle sezone je završio na četvrtom mjestu Serije A i izborio plasman u Ligu šampiona.

Čelsiju će na ime obeštećenja pripasti 25,7 miliona funti, dok kroz bonuse može da zaradi još 5,1 milion. Pregovori dva kluba trajali su duže vreme.

Čaloba napušta Čelsi poslije gotovo 20 godina, pošto je u londonski klub stigao kao dijete. Za prvi tim "plavaca" odigrao je 151 utakmicu u svim takmičenjima i osvojio pet trofeja, uključujući FA kup 2018. i Ligu konferencija 2025. godine.

"Trevo je veoma važno pojačanje za nas i igrač koji predstavlja nivo ambicija koje imamo u ovom klubu. On je lider koji može da podigne kvalitet ekipe i veoma sam srećan što je izabrao Komo", rekao je Fabregas, a prenio Bi Bi Si (BBC).

Čaloba, koji je za reprezentaciju Engleske odigrao dvije utakmice i bio naknadno pozvan u sastav za Svjetsko prvenstvo, istakao je da je srećan zbog dolaska u Italiju.

"Oduševljen sam i počastvovan što sam ovdje. Komo je ambiciozan klub koji je u usponu, a ponovni rad sa Seskem Fabregasom za mene je nešto posebno", rekao je engleski reprezentativac.

Tokom karijere Čaloba je bio na pozajmicama u Ipsviču, Hadersfildu, Lorijenu i Kristal Palasu.

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