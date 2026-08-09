Čelik poražen u prvom meču u PL BiH nakon 6 godina: Stativa dva puta spašavala Zeničane protiv Zrinjskog!

U posljednjem meču prvog kola, Zrinjski - Čelik 2:1.

Izvor: NK Čelik

Zenički Čelik odigrao je ove nedjelje prvu utakmici u Premijer ligi BiH nakon 6 godina! Klub sa Bilinog polja povratnički nastup u eliti počeo je ostovanjem Zrinjskom, koji je u posljednjem meču prvog kola trijumfovao rezultatom 2:1.

Glavni sudija Nihad Ljajić iz Sarajeva pokazao je u 15. minutu na bijelu tačku jer je lopta u ruku pogodila kapitena Čelika Kenana Horića. Odluka je, međutim, ubrzo promijenjena. Nakon poziva iz VAR sobe i gledanja snimka, utvrđeno je da je lopta prvo pogodila Herića u ruku koja je bila uz tijelo, pa je Musić samo pokazao da se igra nastavi.

Desetak minuta kasnije, Zrinjski je došao do prednosti. Antonio Ilić je centrirao sa lijeve strane, a Mario Ćuže nadvisio odbranu Zeničana i matirao Armana Šutkovića.

Ipak, dva bivša igrača Zrinjskog pobrinula su se da gosti na odmor ne odu sa minusom. Anes Mašić je materijalizovao dubinsku loptu Aldina Hrvanovića i najavio da bi i u Premijer ligi BiH mogao da briljira. Prošle sezone je, naime, u dresu Čelika u Prvoj ligi FBiH postigao 17 golova na 15 utakmica. Odlične brojke u dresu crveno-crnih sa Bilinog polja knjižio je i u sezoni 2023-2024, kada je na 12 mečeva poentirao 13 puta.

Praktično čim je počelo drugo poluvrijeme, Zrinjski je ponovo bio u vođstvu, koje je, pokazalo se, na kraju bilo vrijedno pobjede. Na listu strijelaca se u 47. minutu upisao asistent kod prvog gola Antonio Ilić, koji je udarcem iskosa sa lijeve strane poslao loptu u suprotnu i krunisao proigravanje Petra Mamića.

Izvor: HŠK Zrinjski

U završnici meča, odnosno u 89. minutu, Bilbija je uspio da matira Šutkovića, ali se nakon ispucavanja lopte Gorana Karačića aktivirao iz ofsajda, pa je taj pogodak morao da bude poništen.

Do tog trenutka, dva puta je stativa bila saveznik gostiju u Zenici. U 64. minutu, nakon što je Arman Šutković odbranio udarac Antonija Ivančića, Bilbija je uzdrmao okvir gola. Samo osam minuta sreća je ponovo bila na strani Čelika. Poslije jednog centaršuta Zrinjskog sa lijeve strane, Kenan Horić je zahvatio loptu glavom u želji da interveniše, ali je, kako rekosmo, pogodio stativu.

Zrinjski će u narednom kolu biti gost Radnika, dok će Čelik odigrati prvi domaći meč u novoj sezoni. Na Bilino polje, koje će skoro pa sigurno biti ispunjeno do posljednjeg mjesta, dolazi Široki Brijeg.

SVI REZULTATI PRVOG KOLA

Petak (7. avgust):

Željezničar – BSK 2:1

Subota (8. avgust):

Sarajevo – Radnik 0:0

Široki Brijeg – Sloga Meridian 0:0

Nedjelja (9. avgust):

Borac – Velež 3:1

Zrinjski – Čelik 2:1

(mondo.ba, D. Šutvić)

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