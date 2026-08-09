Perica Ognjenović nakon prvog osvojenog boda na klupi Sloge: Falilo je kvaliteta, ima mjesta za napredak

Mladi stručnjak, uprkos osvojenom bodu na teškom gostovanju, nije najzadovoljniji izdanjem svojih izabranika.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Perica Ognjenović na debiju na klupi Sloge osvojio je bod, i to na teškom gostovanju u Širokom Brijegu.

Dobojlije su odigrale 0:0 na "Pecari", iako je bilo prilika za golove na obje strane. Međutim, Ognjenović nije najzadovoljniji kako je izgledala njegova ekipa i vjeruje da u redovima "crveno-bijelih" ima još mnogo prostora za napredak.

"Prva utakmica, prvo kolo, uvijek je nezgodno. Bilo je mnogo duel igre, falilo je malo kvaliteta, tačnijih pasova... Griješili smo kod jednostavnih lopti i mislim da to moramo da poboljšamo u igri i imamo više strpljenja. Mislim da smo žurili previše, tako da ima tu prostora za popravak", rekao je Ognjenović.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Ipak, sa teškog gostovanja Sloga se u Doboj vraća sa velikim bodom.

"Široki Brijeg je tradicionalno neugodno gostovanje, teško ekipe odnose bodove odavde, tako da s te strane možemo da budemo zadovoljni. Ali, ostaju nam detalji koje možemo da popravimo", jasan je novi trener Dobojlija.