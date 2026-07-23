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Ponikao u Real Madridu, sada stigao u Slogu Doboj! Perica doveo mlađeg brata Ezekiela Garaja!

Ponikao u Real Madridu, sada stigao u Slogu Doboj! Perica doveo mlađeg brata Ezekiela Garaja!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Perica Ognjenović doveo još jednog stranca u dobojsku Slogu.

BEnjamin Garaj novi igrač FK Sloga Doboj Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Fudbaleri dobojske Sloge pripremaju se na Zlatiboru za novu sezonu, a ekipa Perice Ognjenovića dobila je još jednog novajliju.

Novi član Sloge Doboje je Benjamin Garaj, 26-godišnji štoper koji igra i an poziciji desnog beka, prenio je "Meridiansport".

U pitanju je fudbaler koji je ponikao u omladinskim kategorijama Real Madrida, te rođeni brat Ezekiela Garaja, proslavljenog reprezentativca Argentine i bivšeg igrača Reala, Benfike, Valensije...

Benjamin Garaj nije uspio da se probije do prvog tima Real Madrida, a u svojoj karijeri nastupao je za Kastilju, Melilju, Unionistas, Zamoru, Meridu, Majorku B i Pontevedru.

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Tagovi

FK Sloga Doboj fudbal

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