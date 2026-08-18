Najveća zvijezda Francuske Viktor Vembanjama dolazi u Beogradu, ali ovaj tim ipak neće biti potpun.

Izvor: MOURAD ALLILI / Sipa Press / Profimedia

Reprezentacija Francuske gostuje u Beogradu, gdje će u četvrtak igrati prijateljsku utakmicu protiv Srbije. Međutim, Trikolori dolaze oslabljeni u Beogradsku arenu, pošto Geršon Jabusele i Timoti Luvavu-Kabaro neće igrati za ovaj tim.

Važan meč je pred Srbijom i Francuskom, iako nema rezultatski značaj, iako je akcenat na spektaklu, biće ovo susret u kojem će dvije jake evropske reprezentacije odmjeriti snage i još važnije, treneri će imati priliku da isprobaju taktičke zamisli pred susrete u kvalifikacijama za Mundobasket 2027.

Vidi opis Francuska oslabljena u Beogradu: Vembanjama je tu, ali evo ko nedostaje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Stacy Revere / Getty images / Profimedia Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: EPA/CAROLINE BREHMAN Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: EPA-EFE/YOAN VALAT Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: EPA/ADAM DAVIS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: EPA/JOHN G. MABANGLO Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: EPA/JOHN G. MABANGLO Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: C. Morgan Engel / Getty images / Profimedia Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia Br. slika: 12 12 / 12 AD

Reprezentacija Francuske u Beograd dolazi sa zvijezdom NBA lige - Viktor Vembanjama će igrati u Areni, ali i bez dvojice važnih igrača. Međutim, novi košarkaš Panatinaikosa i povratnik iz SAD biće na raspolaganju nacionalnom timu za meč u Orleanu. Ista situacija je i sa novim pojačanjem Real Madrida.

Naravno, Trikolori računaju na još neka važna imena svog tima - Rudi Gober je na raspolaganju, a tu su i Nadir Hifi, odnosno Silvan Fransisko.

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(MONDO)