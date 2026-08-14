Kako se Jokić i Vembanjama spremaju za okršaj u Beogradu? Nikola po bazenima, Viktor čudnim metodama

Nikola Jokić i Viktor Vembanjama "oči u oči" u Beogradskoj areni 20. avgusta.

Izvor: MN Press/Glenn Gervot/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Naredne nedjelje očekuje nas pravi spektakl u Beogradskoj areni, pošto će košarkaška reprezentacija Srbije ugostiti Francusku, u prijateljskoj utakmici u sklopu priprema za avgustovski kvalifikacioni prozor za Svetsko prvenstvo. U prestonicu Srbije stiže i superzvijezda Viktor Vembanjama koji je ovo ljeto iskoristi za netipične pripreme.

Dok je Nikola Jokić bio na raftingu Tarom, svakodnevno uživao na bazenima u Somboru sa porodicom, popularni Vembi ima drugačiju rutinu na odmoru.

Izvor: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Prvo je bio učesnik jednog šahovskog turnira, da bi se potom oprobao u ragbiju, u jednom francuskom lokalnom klubu. As San Antonio Sparsa želi da se okuša u alternativnim sportovima i proširi svoj atletski repertoar.

Basketteur français aux mensurations incroyables (22 ans, 2,24 m), Victor Wembanyama était cette semaine à Aix-en-Provence afin de participer à plusieurs entraînements de rugby aux côtés du groupe professionnel.



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Za njega uobičajeni košarkaški treninzi već neko vrijeme nisu dovoljni, pa je pokušao da u ragbiju pronađe novu inspiraciju i dodatno unaprijedi fizičku spremu.

Spektakl u Beogradu

Utakmica reprezentacija Srbije i Francuske u Beogradskoj areni na programu je 20. avgusta u 20 časova, a srpski navijači imaće priliku da gledaju okršaj NBA zvijezda, Nikole Jokića i Viktora Vembanjame.

Prvi kontingent ulaznica za tu prijateljsku utakmicu pušten je u ponedjeljak, a za sada prodaja ide i više nego dobro.

Drugi kontingent biće pušten u prodaju u ponedjeljak 17. avgusta, ulaznice se prodaju preko partnera Saveza, Ticket Vision d.o.o. - onlajn i na svim prodajnim mjestima Ticket Vision. Tri dana kasnije će biti odigran revanš u Francuskoj, a onda kreću kvalifikacije - prvo protiv Italije u gostima, a potom i domaćinstvo Islandu.