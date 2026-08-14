"Dobio je otkaz": Nikola Maraš zbog nezalaganja otjeran iz kluba

Deportivo Alaves raskinuo je ugovor sa Nikolom Marašem zbog smanjenog radnog učinka, nakon disciplinskog postupka protiv njega.

Izvor: Profimedia/Ricardo Larreina / imago sportfotodienst

Srpski fudbaler Nikola Maraš dobio je otkaz u Alavesu, saopštio je španski klub. Klub iz Baskije više ne računa na srpskog fudbalera i raskinuo je ugovor sa njim godinu dana prije isteka ugovorne obaveze, a razlog zbog kog su to uradili svakako je zabrinjavajući.

Španski prvoligaš saopštio je da raskida ugovor sa Srbinom, uz objašnjenje da je to epilog disciplinskog postupka protiv njega, odnosno to je urađeno jer je primijećeno da se sve manje zalaže ne treninzima.



"Deportivo Alaves saopštava da je raskinuo ugovorni odnos sa Nikolom Marašem. Poslije završetka disciplinskog postupka pokrenutog zbog mogućeg smanjenja njegovog radnog učinka, uručen mu je otkaz. Postupak je sproveden u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora i zasniva se, između ostalog, na izvještaju koji sveobuhvatno i kontinuirano analizira igračev učinak tokom njegovog ugovornog odnosa. Da bi se pripremio ovaj izvještaj procijenjeni su različiti objektivni parametri njegove sportske aktivnosti, na osnovu platformi priznatog ugleda i evidencije koja se odnosi na opterećenje i ponašanje igrača na treningu", navodi se u saopštenju i dodaje:

"Tokom obrade dosijea, Nikola Maraš je imao priliku da iznese objašnjenje i odbrani svoj slučaj. Pošto je utvrđeni postupak završen, Deportivo Alaves je obavijestio igrača o raskidu njegovog ugovora".

Ko je Nikola Maraš?

Ovaj 30-godišnjak iz Beograda je slobodan u izboru nove sredine nakon što je prethodnih devet godina proveo na Pirinejima. Iz Rada je otišao u portugalski Šaves za 400 hiljada još 2017. godine, a potom je igrao za Almeriju, Rajo Valjekano, Alaves, Levante, Hihon, Mirandes i pomenuti Alaves.

Ima ukupno 128 nastupa u Segundi, dok je u španskom elitnom takmičenju odigrao 16 utakmica. Vidjećemo da li će ostati u Španiji ili se možda vraća u Superligu.