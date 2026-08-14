Prve 3 stvari koje će Rijera promijeniti u Zvezdi: Ukida se "kavez", sa senatorima oči u oči

Albert Rijera će u Crvenoj zvezdi ukinuti 'kavez' i započeti rad sa svim igračima, a posebne razgovore imaće sa najiskusnijima koji su podbacili.

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Crvena zvezda bi u toku dana trebalo da ozvaniči dolazak trenera Alberta Rijere, nasljednika Dejana Stankovića, a već u nedjelju se očekuje njegova zvanična promocija. U međuvremenu, Rijera će početi da radi sa ekipom kojoj je potreban neko ko će vratiti osmijehe na lica, nakon onih uplašenih pogleda na koje je rukovodstvo naišlo kada je ušlo u svlačionicu u poluvremenu meča sa Hapoel Ber Ševom, o čemu je pričao Zvezdan Terzić.

Rijera će odmah biti "bačen u vatru" pošto ga već idućeg četvrtka na stadionu "Rajko Mitić" očekuje utakmica protiv Viktorije iz Plzenj u plej-ofu Lige Evrope, u kojoj će morati da pobijedi kako bi Crvena zvezda ove sezone makar igrala u drugom po rangu UEFA takmičenju. Da bi ovo bio uspješan početak projekta, Rijera će morati da uradi odmah tri stvari.

Novi sistem za 5 dana

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Crvena zvezda je ove sezone kod Dejana Stankovića igrala uglavnom sa četvoricom u zadnjoj liniji, odnosno najčešće je to bila klasična formacija 4-2-3-1 (ili 4-3-3). Kao i tokom prvog mandata, Stanković je povremeno i u drugom svom boravku u Zvezdi igrao sa trojicom štopera, ove sezone doduše tek poluvrijeme protiv Vojvodine. Iako je njegova ekipa bila u nokdaunu protiv Hapoela i nije imala nikakvo rješenje za izraelski klub, nije se odlučio za takvu promjenu u toku dvomeča.

Jedan od najlakših načina da novi trener "šokira" ekipu, istovremeno i da zbuni protivnika, svakako je promjena sistema. Nije ga lako naučiti za samo pet dana, koliko će Zvezda imati, ali treba očekivati da će od starta Albert Rijera krenuti da implementira svoje ideje, ne pokušavajući da se nužno nasloni na ono što je radio Dejan Stanković.

"Za mene, nema nekog savršenog stila. Sve zavisi od igrača koje imate", pisao je Albert Rijera u jednoj svojoj kolumni, što će vjerovatno reći da će na prvim treninzima prije svega pokušati da se upozna s timom.

Najvjerovatnije Zvezdu možemo očekivati u njegovom omiljenom sistemu 4-1-4-1, s tim da će biti zanimljivo vidjeti na koje načine će koristiti bekove u posjedu. Za razliku od onoga što smo vidjeli kod Stankovića - gdje su bekovi davali širinu - kod Rijere jedan ulazi "unutra" i u posjedu pravi formaciju 3-2-2-3.

Biće zanimljivo vidjeti koji igrači Zvezde će moći da odgovore na ovakav sistem, biće zanimljivo vidjeti i ko će igrati na lijevom krilu, gdje je bilo najviše problematično ove sezone.

Nema više "kaveza"

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Generalni direktor Zvezdan Terzić otvoreno je kritikovao Dejana Stankovića zbog načina na koji je koristio pojedine fudbalere, one za koje se već priča kao o "promašajima". Tako skupo plaćeni Loizos Loizu, najbolji igrač izraelske lige prošle sezone, jedva da je osjetio teren, nigdje nije bilo Kristijana Balova koji je došao iz Bugarske, a zaboravilo se i na Mahmudua Bađa koji je već godinu dana potpuno nevažan član Crvene zvezde.

"Crvena zvezda svakako ima veliki broj igrača, ogroman roster. Nama u kavezu trenira dosta igrača i Rodrigao, Hendel... Imamo ogroman broj igrača, moramo ih rasteretiti, nije isto Liga šampiona, Liga Evrope ili Liga konferencija", rekao je Terzić koji je rekao da Zvezda nije imala promašaje, nego treneri nisu znali kako da koriste pojačanja koja je doveo Marko Marin.

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"Imali smo i do sada mnogo ponuda. Najtraženiji igrač Crvena zvezde je Bađo, koji trenira u kavezu (teren iza terena na kome trenira prvi tim Zvezde, prim. aut.). Svakodnevno imamo nekoliko upita iz Evrope za njega", dodao je on.

Ovo je ujedno bila i najava da će Rijera na treningu imati sve igrače koji su pod ugovorom kako bi mogao da provjeri da li je njegov prethodnik Stanković bio u pravu kada se odrekao njih, pa neće biti iznenađenje ako već za plej-of Lige Evrope bude promjena na spisku prijavljenih fudbalera. Možda baš na taj način Zvezda uspije da "osvježi" ekipu.

Razgovor sa senatorima

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Dejan Stanković preuzeo je najveću odgovornost za loše rezultate i lošu igru Crvene zvezde ovog ljeta, međutim ne bi smjelo da se zaboravi da ima nešto i do fudbalera. Tu se prije svega misli na one najiskusnije koji ne samo da su razočaravajuće loše ušli u novu sezonu, nego su i "zaćutali" kada je to bilo najpotrebnije.

Ni traga ni glasa nije bilo od Marka Arnautovića, Aleksandra Kataija, Mirka Ivanića i Radeta Krunića s kojima će Albert Rijera sigurno morati da obavi poseban sastanak. Poznat je kao vrlo ekscentričan trener koji želi karaktere u svojoj svlačionici, tako da će i od njih tražiti da konačno podignu glavu i budu lideri kakvi su potrebni Crvenoj zvezdi, a ne da virus kukavičluka i dalje vlada prostorijama u Ljutice Bogdana.

Zbog takvih stvari Rijera je znao da izgubi živce u svojim prethodnim klubovima, prije svega Frankfurtu, tako da možda nije loše ni da fudbaleri Crvene zvezde znaju sa kim imaju posla.