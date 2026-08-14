Nakon odlaska Stankovića, Vasilije Subotić napušta Crvenu zvezdu i odlazi na pozajmicu u Grafičar, gdje će nastaviti razvoj.

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Burna sedmica u Crvenoj zvezdi koja je poslije eliminacije iz Lige šampiona ostala bez trenera Dejana Stankovića, koji je podnio ostavku, tako da se već zna da će ga zameniti Albert Rijera. Međutim, to je samo početak promjena koje se očekuju na stadionu "Rajko Mitić" do kraja prelaznog roka i prvi koji menja sredinu je Vasilije Subotić.



U pitanju je mladi krilni fudbaler koji je bio hit tokom proljeća i Dejan Stanković se oduševio njime tokom reprezentativne pauze kada je pozvao nekoliko igrača iz omladinskog pogona, tako da ga je ostavio u ekipi i dao mu da debituje.

Vidi opis Prvi odlazak iz Zvezde poslije Stankovića: Bio hit tokom proljeća, sad je ipak višak Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Marco Steinbrenner / DeFodi Images / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Očekivalo se zbog toga da će momak rođen 2008. godine krenuti odmah putem Vasilija Kostova, Andrije Maksimovića i drugih prethodnika iz omladinske škole Crvene zvezde, međutim odlučeno je da ipak nije trenutak za to. Crvena zvezda ga je poslije priprema vratila u omladince, pa onda ipak poslala na pozajmicu u Grafičar, prenosi "Meridijan Sport".

Tako se sada priključio treninzima Milana Stegnjaića u filijali Crvene zvezde, koja se takmiči u Prvoj ligi Srbije, pa će imati na taj način priliku da nastavi da piše "seniorske minute" umesto staža u omladinskom pogonu kod Đorđa Rakića.

Ko je još od Zvezdine djece u Grafičaru?

Izvor: MN PRESS

Čak 11 fudbalera Crvene zvezde će se ove sezone razvijati u Grafičaru, ekipi koja je bez bodova poslije prva dva kola Prve lige Srbije. Tamo su inače još Vuk Roganović, Gorazd Ristovski, Uroš Đorđević, Balša Papović, Strahinja Baucal, Dragan Anokić i Ognjen Matanović, fudbaler od koga inače Zvezdan Terzić najviše očekuje.



Takođe, tu je još i trio koji je na dvojnoj registraciji - Savo Radanović, Matej Strika i Dimitrije Šarić - koji je ove sezone imao već minute i za prvi tim, zbog pravila "bonusa". Vidjećemo koliko će ih koristiti i Albert Rijera.