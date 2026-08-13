Junak Borca skroman poslije dva odbranjena penala: Pupovac me dobro spremio!

"Mirnoća u finišu i u tim penalima nas je dovela do plej-ofa Konferencijske lige", istakao je golman Borca Mladen Jurkas koji je zaustavio dva udarca Bjelorusa sa bijele tačke.

Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Banjalučki Borac igraće plej-of Konferencijske lige prosit islandskog Vikingura. Crveno-plavi su stigli na korak od novog učešća u ligaškoj fazi ovog takmičenja, a jedan od najzaslužnijih za to bio je Mladen Jurkas.

Nakon prave drame u regularnom dijelu i produžecim, potom i primljenog gola u posljednjoj sekundi revanš protiv bjeloruskog ML Vitebska odlučen je u penl-seriji, a tamo je briljirao 18-godišnji čuvar mreže šampiona BIH.

Jurkas je odbranio udarce Gnake i Gomanova omogućivši tako Sebastijanu Ereri da u četvrtoj seriji ovjeri pobjedu 4:2.

"Treba doći sebi poslije ovog rezultata, idemo u plej-of, idemo u Evropu, da Banjaluka uživa“, bio je prvi komentar Jurkasa poslije utakmice.

Odbranio je reprezentativac BIH dva penala, a malo je nedostajalo da odbrani još neki pošto je pogađao strane. Na kraju Jurkas je bio (previše) skroman i istakao zasluge Stefana Pupovca, video analitičara koji je donedavno radio u stručnom štabu Borca.

"To je Pupa! Stefan Pupovac je zaslužan za to, njegova analiza. Poslao mi je to, ja sam ispoštovao i odbranio dva penala za plej-of", rekao je Jurkas.

Složio se da je duel na sjeveroistoku Mađarske bio zaista dramatičan, ali...

"Da, bilo je dramatično, ali neka ipak mirnoća do kraja utakmice i u tim penalima nas je dovela do plej-ofa Konferencijske lige i nadamo se da će sve proći kako treba na Islandu i da ćemo ponovo igrati ligašku fazu“, rekao je on i osvrnuo se na svojevrsnu nervozu među njegovim saigračima u prvom dijelu meča.

"Imali smo dugo putovanje, trebali smo da se priviknemo i na teren koji je baš čudan. Ali došli smo da prođemo dalje, ostvarili smo taj cilj i idemo dalje".

Slijedi plej-of i duel sa Vikingurom na Islandu i u Banjaluci.

"Nama neće predstavljati problem to gostovanje, ipak će njima više smetati plus 40 kod nas. Idemo dalje, sada imamo Slogu, poslije toga Vikingur i nadamo se prolasku u ligaški dio", poručio je Jurkas.