Ništa od medalje za Ivanu Španović: Kasnila na finale, pa osvojila osmo mjesto

Srpska atletičarka Ivana Španović nakon velikih problema pred finale Evropskog prvenstva u troskoku nije mogla bolje od 14,06 metara, što je bilo dovoljno tek za osmo mjesto.

Izvor: MN PRESS

Finale Evropskog prvenstva u troskoku u Birmingemu donijelo nam je nastup Ivane Španović, ali najbolja srpska atletičarka svih vremena nije imala impresivan nastup. Nakon tri serije se "provukla" među osam najboljih zbog samo dva centrimetra, a zatim tokom dodatna tri skoka nije uspjela da popravi svoj rezultat.

Evropsko prvenstvo u Birmingemu završava na osmoj poziciji u troskoku, a njen najbolji rezultat u večerašnjih šest serija čak je 15 centimetara kraći od rezultata koji je ostvarila u jedinoj seriji kvalifikacija. Istina, ništa ne bi značilo ni da je bila na nivou iz kvalifikacija, jer su sve ostale djevojke popravile rezultat.

Za zlatnu medalju bio je potreban troskok bolji od 14,60, a za bilo kakvu medalju skok duži od 14,40 metara. To su distance koje Ivana Španović jako rijetko dostiže u svojoj novoj disciplini, kojom se bavi tokom posljednjih nekoliko godina. Recimo, lični rekord u troskoku joj je 14,41 metar i postavila ga je ove godine.

Zlatnu medalju osvojila je italijanska atletičarka Darija Derkač koja je imala impresivne nastupe sa 14,60, 14,53 i 14,48 metara u finalu troskoka na Evropskom prvenstvu, do srebra je stigla Salija Gise sa rezultatom 14,46 metara, dok je bronza pripala Aleksandri Dačevoj iz Bugarske. Ona je imala veoma neobičan nastup u finalu pošto je u drugoj seriji skočila 14,40 metara, a u preostalih pet serija je prestupila!

(MONDO)